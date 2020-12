‘MISLIO SAM DA SAM GOTOV, VIŠE NISAM IMAO ZRAKA’; Zoran je prebolio covid, ali još osjeća posljedice: ‘Ovo je kobna i opaka bolest koja ubija’

Još uvijek ljudi ne vjeruju u to i, nažalost, još će puno ljudi umrijeti. Zato sam i došao da bih s prve crte, gdje sam bio 15 dana, pomogao da ljudi vide kako je ovo kobna i opaka bolest koja, nažalost, ubija puno ljudi i još će možda puno ubiti, kazao je Zoran Tomić iz Velike Gorice

Jedan od onih koji su preboljeli bolest COVID-19 je Zoran Tomić iz Velike Gorice. On se u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu dva tjedna borio s bolešću, sve do prošloga petka kada je oporavljen otišao kući. Svoje iskustvo opisao je gostujući na televiziji N1.

‘Nažalost, COVID ubija i još će ubiti puno ljudi’

“Još uvijek ljudi ne vjeruju u to i, nažalost, još će puno ljudi umrijeti. Zato sam i došao da bih s prve crte, gdje sam bio 15 dana, pomogao da ljudi vide kako je ovo kobna i opaka bolest koja, nažalost, ubija puno ljudi i još će možda puno ubiti”, kazao je Tomić.

Potom je opisao tijek svoje bolesti.

“Sada će biti već negdje skoro mjesec dana kada sam je primijetio. Taj dan sam krenuo u šumu. Češće ja izlazim u šumu u šetnju i primijetio sam da mi nije dobro. Vidio sam da mi nije dobro i rekao sam prijatelju da idemo doma jer se ne osjećam najbolje. Krenemo doma i tada me zove moj prijatelj i kaže da dođemo k njemu na ručak. I mi smo navratili. Zarazio sam i njega i njegovog sina”, prisjetio se Tomić dodavši kako se onaj prijatelj s kojim je bio u šumi nije razbolio.

Potom su ga “ulovile” mučnina i glavobolja.

‘NISU MI DAVALI NI PET POSTO ŠANSI DA PREŽIVIM, ALI…’; Lijek iz BiH pomaže u liječenju covida: ‘Sprječava nastanak citokinske oluje’

MLADI SPLITSKI SVEĆENIK PREBOLIO TEŽI OBLIK COVIDA, BIO I NA KISIKU: ‘Zdravstveno osoblje me zadivilo i posramilo, evo zašto…’

‘Ta bolest postoji, itekako postoji’

“Kad sam došao doma, groznica me tako primila da sam se tresao i nisam mogao doći k sebi. Imao sam temperaturu 38,9. Došao mi je sin i odmah vidio da nešto nije u redu. Posumnjao sam da je korona jer su mi je oba sina već imala. Tri dana me držala temperatura, nisam je mogao skinuti. Glava me boljela četiri dana. Nije normalno koja je to glavobolja i koji su to bolovi. Ja devet dana nisam uzeo zalogaj u usta, uopće nisam jeo, a tjera vas da morate povratiti. Užasno je”, opisao je Tomić.

Nakon što ju je prebolio, Tomić kaže da je COVID-19 najopakija bolest te poručuje ljudima da se čuvaju.

“Nekidan sam sa susjedima pričao. Oni su još u nekoj dilemi da to možda ne postoji. Postoji, itekako postoji”, ističe.

Prvih nekoliko dana liječio se kod kuće, pio antibiotike, a onda mu se javio gubitak daha.

“Probudio sam se i nisam mogao disati. Mislio sam u tom trenutku da sam gotov. Više nisam imao zraka. Otvorio sam vrata i lovio zrak da se spasim. Ono je bila katastrofa”, kazao je.

OVO JE STRAŠNO I ZA ČITATI, A KAMOLI PROŽIVJETI: Kako je majka Jasminka jedva otkrila da joj sin (10) boluje od – postcovid sindroma

IMOĆANIN PREBOLIO COVID: ‘Šišmiš iz Wuhana ušao mi je u krevet, kao da je pun kamion prešao preko mene; Ne pametujem, ali ovo je važno…’

Davali su mu maksimalnu količinu kisika

Idućeg jutra po njega je došla Hitna pomoć. Uzeli su mu bris, utvrdili da je pozitivan na koronavirus i odvezli ga u KB Dubrava. O liječnicima i osoblju u KB Dubrava ima samo najbolje riječi.

“Još nisam vidio u životu da netko može onako “igrati” oko ljudi i spašavati ih. Svima im se redom od srca zahvaljujem”, kazao je.

Ukratko je opisao i svoj boravak u covid-bolnici.

“Odmah su me odveli na prvi kat, to je odjel psihijatrije. Tu sam bio možda četiri noći. U noći mi se pogoršala situacija. Nisam imao kisika, uopće nisam mogao disati, to je bila katastrofa. Nisam bio na respiratoru, cijelo vrijeme sam bio na kisiku, ali na 18 litara kisika što je maksimum koji vam daju. Nisam nosio pelene, ali svi drugi koji su ležali u sobi sa mnom su nosili pelene. Mogao sam do WC-a, ali problem je bio kad dođem u WC, ne mogu disati. Onda brzo lovite i uhvatite masku s kisikom”, ispričao je ovaj Velikogoričanin na televiziji N1.

OVI HRVATI SU PREBOLJELI COVID-19: ‘Tolika bol i borba za svaki udisaj. Svako kihanje je razbijalo pluća. Strah koji se u tom trenutku osjeti…’

‘Cijepit ću se, pozivam i druge da to učine’

Kaže da zdravstvenih radnika nema dovoljno i da rade iznad svojih mogućnosti, ali se uistinu trude svim pacijentima pružiti najbolju skrb.

“Primijetio da sestre rade iznad svojih mogućnosti. Pitao sam ih kako, ali su mi rekle da je to tako u njihovom poslu. Oni su tu da spašavaju ljude i puno su ljudi spasili i nadam se da će još puno ljudi spasiti. Ja sam njima vidio samo oči jer su maskirani, omotani oko ruku i nogu. Ne možete ih vidjeti”, kazao je.

Iako se oporavio, Tomić je svjestan – a to su mu rekli i liječnici – da sve to neće baš brzo proći.

“Ne mogu baš uzimati zraka onoliko koliko bi trebalo, ali ide nabolje. Korona je nešto učinila. E sad, što će se dogoditi – ne znam, ali dosta sam dobro. Evo, živ sam, došao sam u studio i ja ću se izliječiti. Doći ću k sebi, samo treba vremena. Ali sada ću se čuvati. Neću nigdje ići dok se situacija ne smiri”, istaknuo je.

I sam je, kaže, ispočetka bio skeptičan prema toj bolesti, ali sada kada ju je prebolio ne dvoji oko toga koliko je ozbiljna. Kazao je i da će se cijepiti te pozvao sve da se cijepe.

‘BILO JE BRZO, NISAM SE NI SNAŠLA’; Branka Aničić (81) nada se povratku u normalni život, a ima poruku za sve koji ne vjeruju u cjepivo

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.