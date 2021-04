‘MISLIO SAM DA JE PEČAT OTIŠAO U POVIJEST, ALI NE, NE, NE’: Prodao tvrtku za milijardu kn, htio osnovati drugu i naletio na – birokraciju

Osnivač tvrtke Nanobit Alan Sumina kaže da je u Velikoj Britaniji i Rumunjskoj uspio otvoriti tvrtke, a da fizički nije otišao u te države, dok za hrvatsku administraciju kaže kako je ‘sama sebi svrha’

Osnivač međunarodno uspješne hrvatske IT tvrtke Nanobit, Alan Sumina, u RTL Direktu govorio je o poslovanju u Hrvatskoj, ali i “čarima” ovdašnje birokracije.

Prethodno je na Facebooku napisao da je birokracija uništila Hrvatsku i da za otvaranje tvrtke ne može nikoga opunomoćiti pa već dva tjedna hodočasti po šalterima. Otvarao je, kaže, tvrtke u Velikoj Britaniji, Mađarskoj i Rumunjskoj, ali nigdje nije morao obilaziti šaltere niti je trebao pečat. “Ne da se nismo pomakli, nego smo se unazadili”, ustvrdio je.

‘Moramo se pouzdati u šaltere’

Sumina je prošle godine izveo jednu od najvećih IT transakcija u hrvatskoj povijesti. Svoju je kompaniju Nanobit prodao za gotovo milijardu kuna.

“Kod nas su mnoge stvari u 12 godina ostale iste, a svi drugi su se pomakli. U teoriji vi možete putem interneta otvoriti tvrtku, no u praksi ne možete ako vam je osnivački akt imalo drugačiji od onoga kako je to predviđeno kod Fine”, kazao je Sumina dodavši da se u praksi ipak, ako stvari nisu standardne, moramo pouzdati u šaltere.

Objasnio je da njegova priča iz današnjeg statusa traje oko dva tjedna.

“Ne mogu baš reći da sve te šaltere obilazim, dosta je tu stvari bilo riješeno od odvjetnika ili javnog bilježnika. No, imate jednu najbanalniju stvar. Fina, kao agencija koja ne postoji ni u jednoj državi EU-a, ona je spona između vašeg otvaranja tvrtke i žiro-računa u banci. Ne možete otvoriti žiro-račun bez da imate izvod stvarnih vlasnika iz Fine. Pa morate ići u Finu dati izjavu o stvarnim vlasnicima da bi vam oni dali potvrdu o stvarnim vlasnicima i onda je morate nositi u banku. Nije to toliki problem, ali je nepotrebno. U većini država EU-a to ne postoji”, kazao je u RTL Direktu.

‘Hrvatska je administracija sama sebi svrha’

Sumina kaže da ga priča oko pečata fascinira, jer je mislio da je Hrvatska pečat, kao instrument, otpisala i poslala u povijest.

“I zakonski, koliko sam gledao, jesmo. Ali, ne, ne, ne… Ipak vi izvadite pečat. Zašto? Zato što Fina za neke svoje stvari treba pečat. Tako da ga morate izvaditi”, kazao je te dodao da je i prije 12 godina bilo isto.

Objasnio je da je i u Velikoj Britaniji i u Rumunjskoj uspio otvoriti firmu bez da je fizički otišao u tu državu. Smatra da je hrvatska administracija “sama sebi svrha”.

“Nemam problem kada postoje procedure koje vas štite kao korisnika, ali mi imamo situacije u kojima dvije službenice na šalteru govore drugačije stvari. Dođete tamo i zapravo vas mrze što ste uopće došli”, rekao je.

Smatra da Hrvatska treba staviti fokus na poduzetništvo, olakšati otvaranje tvrtki i da su oni tvrtku prodali bez pečata.

