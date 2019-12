MISLILI STE SPAJATI NERADNE DANE IDUĆE GODINE? Nemojte odmah plakati, ali moramo vam reći da to – neće baš ići…

Malo odmora nikome nije naškodilo, a kao što znamo, Hrvati jako vole spajanja neradnih dana

Nova 2020. godina kuca na vrata pa je to sjajna prigoda da hrvatski radnici bace oko u kalendar pa vide što bi se sve moglo spojiti iduće godine. Malo odmora nikome nije naškodilo, a kao što znamo, Hrvati jako vole spajanja neradnih dana. No, loše vijesti su tu – iduća godina neće biti baš dobra za spajanje.

Izmjene Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima donijele su novosti u popisu i datumu blagdana, no broj neradnih dani se nije povećao. Iako je neradnih dana i dalje 13, iduće godine blagdani i državni praznici neće pasti tako da se može spojiti više neradnih dana. Velik broj slobodnih dana pada na vikende, dok drugi padaju na sredinu tjedna poput utorka ili četvrtka kada nije zgodno spojiti neradne dane. Ova godina donijela nam je 11 blagdanskih neradnih dana, a 2020. ima samo devet takvih dana, piše Glas Slavonije.

Kada je koji praznik i blagdan?

Prvi praznik pada na 1. siječnja, dakle na Novu godinu koja pada u srijedu. Neki će to možda moći spojiti s vikendom, no takvi su vjerojatno rijetki. Sveta tri kralja padaju 6. siječnja što je ponedjeljak pa se tu ostvara mogućnost spajanja, piše Glas Slavonije. Preskočimo odmah do Uskrsa i Uskrsnog ponedjeljka. Ti blagdani pomiču se tjedan dana unaprijed u usporedbi s 2019. godinom (dakle na 12. i 13. travnja), no tu nema promjena kada se radi o danima u tjednu na koje padaju.

Praznik rada, dakle 1. svibnja će u 2020. pasti u petak zbog toga što je iduća godina prijestupna, dakle ima 366 dana. Dan Državnosti, dakle 30. svibnja, bit će u subotu. Nekada se mogao spojiti s Danom antifašističke borbe 22. lipnja, međutim izmjenom Zakona to više ne vrijedi.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatski branitelja pada u srijedu, dok će blagdan Velike Gospe (15. kolovoza) pasti na subotu što znači da nema spanja. Osim toga, nakon tog datuma slijedi zatišje što se tiče blagdana. Ponovno će blagdani i praznici doći u studenom. Svi sveti padaju za vikend, točnije u nedjelju, a novi praznik Dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje (18. studenoga) u srijedu. Božićni blagdani u 2020. ne daju previše mogućnosti za spajanje jer će Božić biti u petak, što znači da je Štefanje u subotu.

Datumi blagdana i praznika

1. 1. 2020. – Nova godina (srijeda)

6. 1. 2020. – Sv. tri kralja (ponedjeljak)

12. 4. 2020. – Uskrs (nedjelja)

13. 4. 2020. – Uskrsni ponedjeljak

1. 5. 2020. – Praznik rada (petak)

30. 5. 2020. – Dan državnosti, novi datum od 2020. (subota)

11. 6. 2020. – Tijelovo (četvrtak)

22. 6. 2020. – Dan antifašističke borbe (ponedjeljak)

5. 8. 2020. – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja (srijeda)

15. 8. 2020. – Velika Gospa (subota)

1. 11. 2020. – Dan svih svetih (nedjelja)

18. 11. 2020. – Dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje (srijeda)

25. 12. 2020. – Božić (petak)

26. 12. 2020. – Sv. Stjepan (subota)