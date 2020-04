MISLILI STE SE LJETOVATI NA JADRANU PO NIŽIM CIJENAMA? Čini se da neće moći: ‘Možemo se prilagoditi domaćim turistima, ali…’

‘Svi očekuju promjenu cijena kad krene otvaranje’

Pojavom pandemije koronavirusa javilo se pitanje što će biti s turističkom sezonom i kako će ona izgledati. Joško Stella, direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, gostujući na N1 govorio je o situaciji u turizmu kao i o tome hoće li doći do eventualnog snižavanja cijena za domaće turiste na Jadranskoj obali.

Budući da se radi o samoj predsezoni, udarac je do sada velik, smatra Stella, no najavljuje da “pravi udarac tek slijedi”. Očekuju da će se u kolovozu dogoditi veći priljev turista.

“Naravno, moguće je i da ne bude turističke sezone. Naša Vlada i naš Stožer su napravili maksimalno da zaustavimo širenje ovog virusa. Molim sve da ostanu doma i da se drže mjera i u toj situaciji će naš turizam imati prednost pred drugima”, kazao je Stella za N1.

Čak 700.000 kreveta čeka na turiste

Odgovarajući na pitanje kako će izgledati sezona u vrijeme koronavirusa, šef TZ Splitsko-dalmatinske kaže da se treba doista konzultirati s epidemiolozima. Kako kaže, oni trebaju definirati pravila igre, dakle ponašanje hotelijera i ugostitelja.

“Imamo 600 do 700 tisuća kreveta u privatnom smještaju, a gotovo 200 tisuća od toga u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji ne trebaju preveliku pripremu. Mislim da ćemo biti spremni u trenutku otvaranja. Znat će se to dosta prije i bit će vrijeme za pripremu (…) Pomaže nam to što smo autodestinacija jer dosta zemalja koje su naša tradicionalna tržišta su autodestinacije, iako mislim da će proraditi i aviolinije. I aviokompanije jedva čekaju da se uspostavi normalni ekonomski promet”, govori Stella.

Cijene se neće mijenjati za domaće turiste?

Naveo je da se očekuje između 10 i 25 posto turizma koji je bio proteklih godina. Na pitanje hoće li se cijene snižavati kada su u pitanju domaći turisti, direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije odgovara:

“Sigurno da je naš turizam strukturiran prije svega prema stranim turistima, ali može se prilagoditi i domaćim turistima. S terena imamo situacija da čak dolaze rezervacije u punoj sezoni i za punu sezonu još nema otkazivanja. S cijenama nema nekih mijenjanja, mada svi očekuju da će se to dogoditi kad krene otvaranje”, veli Stella.

Joško Stella smatra da je važno da imamo dio sezone bez obzira na to koliko mali. Razlog se skriva u ljudima koji rade u turističkom sektoru. Dodaje da su priželjkivanja da iduća sezona bude puno bolja od ove.

“Mislim da će se najbrže prilagoditi oni u privatnom smještaju, za razliku od ugostitelja, hotelijera i ostalih. Što se prije držimo pravila, prije će sve ovo završiti”, zaključuje Stella za N1.

