Prema najnovijoj studiji Instituta za ekonomska istraživanja BAK Economics, odmor na popularnim europskim skijalištima znatno je poskupio. Za osam dana uživanja u snijegu četveročlana će obitelj tako u većini švicarskih skijališta ove zime morati izdvojiti oko 6000 franaka. U Saas-Feeu će pak u prosjeku morati izdvojiti gotovo 8500 franaka, dakle gotovo 9000 eura, piše Tportal.

Rast cijena energenata utjecao jena poskupljenje karata za skijališta, za oko 9 posto. No, treba imati na umu to da one nisu svaki dan iste. Većina skijališta u Švicarskoj ima tzv. dinamične cijene karata - za loših vremenskih uvjeta, tijekom tjedna ili u slučaju ranih rezervacija one su nešto niže nego za najveće gužve.

Za porast troškova kriv je i jak franak koji ionako skupu Švicarsku čini još skupljom. Posebno se to osjeti na istoku zemlje gdje postoji bojazan da redoviti gosti iz susjednih zemalja koji žive u blizini granice ove zime neće dolaziti na jednodnevne izlete kao prethodnih godina.

Zimski odmor u austrijskim planinama također je vidljivo skuplji nego prošle godine. Karte za skijanje poskupjele su od osam do 13 posto, a hotelski smještaj između osam i 12 posto. I dok ćete u prosjeku dan skijanja u Austriji platiti 56 eura, najgore ćete pak proći u Arlbergu u Tirolu, gdje dnevna karta košta 75 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: I skijanje je poskupjelo u odnosu na lani

