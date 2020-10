MISLAV KOLAKUŠIĆ PISAO EU ZASTUPNICIMA: ‘Koronavirus je samo prehlada’; Ugledni portal objavio: ‘Kako uopće biramo ovakve zastupnike?’

Europarlamentarac Mislav Kolakušić kolegama zastupnicima u Europskom parlamentu poslao je pismo u kojem izražava nezadovoljstvo zbog zatvaranja te institucije uslijed pandemije koronavirusa, javlja Euractiv.

Kolakušić u pismu navodi da je Covid-19 samo prehlada te da on osobno nikad nije sreo pacijenta oboljelog od te bolesti.

“Deseci milijuna građana vodili su brojne ratove za očuvanje demokracije. Milijuni naših građana žrtvovali su svoje živote za slobodu govora i kretanja, a mi zatvaramo vrata Parlamenta EU-a iz straha od potencijalne prehlade”, napisao je Kolakušić.

Portal koji je prenio informaciju piše i kako je ista ta ‘prehlada’, kako ju je nazvao hrvatski europarlamentarac, uzela više od milijun života diljem svijeta.

How can we elect such MEPs? Croatian MEP Mislav Kolakušić has sent a letter to his colleagues in the European Parliament complaining about the closure of the #EU House due to the new COVID-19 outbreak. For him, COVID-19 is just a cold while per… https://t.co/awH9O0P5bm #Europe pic.twitter.com/jjUThg4PAQ

— EUwatch (@EUwatchers) October 30, 2020