Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman referirajući se u srijedu na uhićenje bivšeg direktora zagrebačkih Gradskih groblja Patrika Šegote poručio je "neka institucije rade svoj posao, a mi iščekujemo rasplet događaja jer ne znamo o čemu se radi".

"Oštri smo i u ovoj situaciji. Smatramo da je trodioba vlasti koja postoji u RH - zakonodavna, izvršna i pravosudna svetinja i isto tako oštro želimo da pravosuđe ostane neovisno bez obzira na stranačku iskaznicu, prošlu ili sadašnju", rekao je Herman komentirajući uhićenje Šegote koji je bio član HDZ-a, a potom stranke Bandić Milan 365.

HDZ se, kaže predsjednik zagrebačkog HDZ-a i potpredsjednik Gradske skupštine, neće nikada miješati niti će propitkivati bilo kakve istražne radnje ili pravosudne akcije koje su u tijeku.

'HDZ nije ništa 'amenovao''

Na novinarsku tvrdnju da se Šegotu između ostalog sumnjiči za malverzacije i namještanje poslova, da je to afera iz 2020. te da je on nakon toga s mjesta direktora Gradskih groblja otišao u Zagrebparking što je HDZ sa svojim partnerom Bandićem morao "amenovati", Herman je uzvratio kako oni u HDZ-u to nisu "amenovali".

Rekao je da je HDZ tada bio dio vladajuće većine u Gradskoj skupštini, a Gradska skupštine o tome ne odlučuje.

"Da smo imali ikakva saznanja o bilo kakvim nezakonitim radnjama u Gradu Zagrebu jasno da bismo na to upozorili", poručio je.

Upitan zašto krajem 2020. nisu upozoravali na natječaj na kojemu se pobijedile četiri firme osnovane deset dana prije početka natječaja, Herman je uzvratio kako su na to jasno upozoravali ali nisu imali nikakvoga utjecaja na samo odlučivanje. U izvršnoj vlasti Grada Zagreba, kaže, gradski zastupnici HDZ-a nisu nikada sudjelovali, gradski zastupnici nisu policija niti istražna tijela, nisu oni koji će propitkivati niti provoditi istražne radnje.

"Pravosuđe je, što se nas tiče, neovisno, i mi u svakom slučaju ne utječemo na tajming bilo kakvih uhićenja. Mislim da je to HDZ i u prošlosti dokazao", rekao je Herman na pitanje novinara je li im sporan tajming uhićenja. Upitan o tajmingu uhićenja Herman je kazao kako mu on uopće nije čudan niti to propituje.

'HDZ ne bježi od svoje prošlosti i ne boji se svoje budućnosti'

Na pitanje je li HDZ-u žao zbog suradnje s pokojnim gradonačelnikom Bandićem, Herman je uzvratio: "HDZ ne bježi od svoje prošlosti i ne boji se svoje budućnosti".

Osvrnuo se i na slučaj zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića rekavši kako HDZ upozorava na ono o čemu je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo predmete. "Mi smo uvijek ukazivali na bilo kakve nepravilnosti, kada smo o tome imali saznanja", napominje Herman.

Župan: Oni koji su radili krive stvari trebaju odgovarati

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a Mario Župan, koji je bio član Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga rekao je da izvršnu vlast čini gradonačelnik koji sa još dva člana čini i Skupštinu Holdingu i ima potpune ovlasti imenovati Upravu Holdinga koja imenuje voditelje podružnica i direktore.

"Što se tiče slučaja Gradskih groblja, Patrik Šegota je bio voditelj podružnice Gradskih groblja. Patrik Šegota i Grad Zagreb zajedno provode natječaj, određuju članove Povjerenstva i kriterije i tu Gradska skupština, oporba ni pozicija nemaju nikakve veze. Na temelju provedenog natječaja, ako je bilo nepravilnosti, državna tijela će ih utvrditi, privesti ga i on će odgovarati za svoje djelo", objasnio je Župan.

Poručio je da oni koji su radili krive stvari trebaju odgovarati za njih.