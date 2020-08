MIŠKO I DALJE VOZI; Evo što iz Holdinga poručuju o nabavi automobila: ‘Dnevni najam vozila ostaje, pokazao se dobrim’

Iako je Državna revizija još 2011. utvrdila da je dnevni najam vozila neučinkovit, Zagrebački holding neće odustati od tog modela pri nabavi 226 vozila

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika, Olivera Majić, nakon performansa inicijative Zagreb te zove ispred Zagrebačkog holdinga u kojem su građani donirali svoje autiće, komentirala je nabavku 226 automobila po cijeni od 16,6 milijuna kuna bez PDV-a te ustvrdila kako će natječaj biti revidiran za svega devet vozila.

“Razumijemo interes javnosti. Specifikacija javne nabave je poslovna odluka Uprave Zagrebačkog holdinga, a od 226 automobila njih 217 se koristi u operativnom poslovanju Holdinga i komunalnih službi. No, potrebe za devet automobila bit će revidirane u smislu klase i vrijednosti”, poručila je Majić za Index.

‘Pokriva sve troškove’

Članica Uprave Zagrebačkog holdinga Marica Dusper poručila je kako Uprava ne misli mijenjati model dnevnog najma vozila, jer se on pokazao dobrim, iako je priznala da je Državna revizija još 2011. takav model nabave vozila ocijenila neučinkovitim. No, u Holdingu su svojim analizama došli do drugačijeg stajališta.

“Taj model pokriva sve troškove osim troškova goriva i omogućava da troškove pratimo transparentnije i mi bismo za sada ostali na tome”, poručila je Dusper.

Građani iz Cvjetnog do rujna u stanovima

Majić je najavila i da će sredinom sljedećeg tjedna biti precizirani novi uvjeti za javni poziv kojim bi se do sredine rujna u gradske stanove smjestili svi građani koji se nakon potresa nalaze u Studentskom domu Cvjetno naselje.

