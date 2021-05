‘MISIJA ZORANA MILANOVIĆA SU SALVE UVREDA’: Plenković tvrdi da se predsjednik ‘bori za par džepova’ SDP-a: ‘On je u kampanji’

‘Ne sjećam se u hrvatskom prostoru da se predsjednik države ovako angažirao u kampanji na strani bivše političke stranke’, rekao je Plenković

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković dao je izjavu medijima nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a. Rekao je kako smatraju da su poduzeli sve potrebno da rezultati na lokalnim izborima HDZ obnovi povjerenje gdje ga ima i stekne potporu gdje to nije bio slučaj. “Govorili smo i o epidemiološkoj situaciji, cijepljenju, europskom summitu”, dodao je.

Govoreći o izjavi predsjednika Zorana Milanovića da je neradna nedjelja predizborna finta, rekao je da oni žele da sugrađani imaju neradnu nedjelju. “O tome se godinama raspravlja. Na temelju istraživanja većina je za radnu nedjelju. Imamo balansiran prijedlog sa 16 radnih nedjelja u godini zbog turizma, blagdana, a s druge strane obitelji mogu biti zajedno više nego danas. I druge zapadne zemlje su imale te dileme, ne radi se nedjeljom i nema manjka dobiti onih koji su sad najartikuliraniji protiv. Što se tiče predizbornog pitanja, ovo to nije jer su se radile analize, konzultiralo se s partnerima itd.

Što se tiče kampanje, misija Zorana MIlanovića su salve uvreda akterima… Da je netko iz HDZ-a to napravio, imali bismo revoluciju, a ovo se tolerira. Puno aktera šute. Oni koji neće šutjeti su oni koji jedini oponiraju tom divljašvu u eteru koje ne prestaje. On se bori za par džepova SDP-a, on je u kampanji. Primilo smo izvješće iz Albanije, njegov prijatelj Rama pokreće inicitivu o izglasavanju nepovjerenja predsjedniku Meti jer se umiješao u izbornu utakmicu i poticao na govor mržnje i nasilje. Ne sjećam se u hrvatskom prostoru da se predsjednik države ovako angažirao u kampanji na strani bivše političke stranke”, rekao je Plenković.

