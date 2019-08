CIJENE STANOVA EKSPLODIRALE: Prosjek je 2000 eura, a traži se i do 6000! ‘Vladin potez je bio okidač koji je doveo do naglog rasta’

Agenti za nekretnine tvrde da su subvencionirani krediti bili okidač za porast cijena stanova koji su od prošle godine poskupjeli za više od sedam posto

Dok Ministarstvo graditeljstva i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) najavljuju novi, treći u nizu natječaj za subvencionirane stambene kredite za mlađe od 45 godina, a ministar Predrag Štromar tu mjeru reklamira kao povoljniji način kupnje stana, agenti za nekretnine tvrde da su subvencionirani krediti bili okidač za porast cijena stanova, tako da su od prošle godine poskupjeli za više od sedam posto, donosi prilog RTL-a.

Točnije, prema podacima državnog zavoda za statistiku, u samo godinu dana cijene stanova u Hrvatskoj porasle su za 7,4 posto, novi stanovi skuplji su za 10 posto, a najveći porast cijena bilježi se na obali i u Zagrebu.

Kreditno zaduživanje mladih

Štromar već treću godinu mladima nudi subvencionirane kredite kako bi si povoljnije osigurali mjesto za život, ali dio mladih tu mjeru kritizira jer je smatraju neodgovornom te poručuju kako se ova mjera nudi isključivo kroz kreditno zaduživanje mladih, a pitanje je jesu li mladi od 18 do 30 godina uopće kreditno sposobni.

Mjeru kritiziraju i posrednici pri trgovanju nekretninama jer smatraju da su subvencionirani krediti zapravo utjecali na rast cijena. “Okidač od prošle godine su subvencije od države koje su utjecale na to da je u kratkom vremenu bilo potrebno reagirati, kupiti stan da se iskoriste poticaji i to je bilo ono što je dovelo do naglog rasta cijena”, ističe Borislav Vujović, direktor agencije za promet nekretninama.

Kretanje cijena

Iako je trenutačna prosječna ostvarena cijena prodaje stanova na razini države 1620 eura po metru četvornom, cijene su višestruko veće u određenim regijama, kao što se može vidjeti iz oglasnika. U Zagrebu je prosječna cijena kvadrata oko 2000 eura, a na atraktivnim lokacijama traži se i do 6000 eura.

Dok je u Splitu prosjek cijena umjereniji, prodaju se i rekordno skupi stanovi, pa za 160 metara četvornih luksuznog stana jedan vlasnik traži 1.200.000 eura, ili 7,5 tisuća eura po kvadratu. U Dubrovniku je prema nekim analizama prosječna cijena još i veća, pa su po statistikama na Crozilli cijene oko 3700, 3800 eura po kvadratu.

“U prosječnim kvartovima, još dok je u gradnji od 2400 do 2600. A čim se zgrada izgradi cijena odmah ide više. Ona je od 2800 pa čak do 3000 eura”, naglašava Jasminka Biliškov, dopredsjednica Udruženja poslovanja nekretninama HGK. Doduše, analitičari upozoravaju da treba biti oprezan jer tražena cijena u oglasniku i ostvarena cijena pri kupoprodaji često nisu iste.

Preko ljeta turistima, zimi studentima

Kada je u pitanju najam stanova, cijene također rastu pod pritiskom dnevnog, turističkog najma. “Pa ono što je prije bilo 200, sad je 300 eura. Što je bilo 300, sad je 500. Preko ljeta iznajmljuju turistima, a onda zimi iznajmljuju studentima, ali općenito cijene najma su otišle gore i to za nekih tridesetak posto”, rekla je Biliškov.

Studenti pred sezonu nerijetko ostaju na ulici, pa traže zaštitu države. “Smatramo da bi Vlada trebala regulirati cijene najma stanova, posebice dugoročnog”, kaže Kruno Topolski iz Mreže mladih Hrvatske za RTL.

