MISIJA ŠIŠANJE: Čim uđete u salon morate potpisati ovaj papir, što ako nećete? ‘Onda ćemo pozvati radijem, to je u njihovom interesu’

Uslijed pandemije koronavirusa saloni će morati voditi evidenciju kada je tko ušao, a kada izašao iz salona

Hrvatski zavod za Javno zdravstvo objavio je preporuke za rad uslužnih djelatnosti s fizičkim kontaktom poput kozmetičara, frizera i pedikera tijekom epidemije koronavirusa. U tim preporuka stoji i kako saloni prilikom primanja klijenata moraju zabilježiti “vrijeme ulaska osobe u salon, kontakt podatke (broj mobitela) i vrijeme napuštanja salona”.

Ta je mjera donesena kako bi se, u slučaju otkrivanja oboljelog, znalo koji su sve njegovi kontakti.

Klijent bi dakle prilikom ulaska u salon trebao potpisati izjavu kojom daje pristup tim osobnim podacima, a predsjednica Ceha frizera, kozmetičara i pedikera Udruženja obrtnika Split Liljana Subašić kazala je jutros za HRT kako je HOK pripremio izjavu za obrtnike, no što ako je klijent ne želi potpisati.

STIGLE PREPORUKE HZJZ-A: Evo koje uvjete za rad moraju ispuniti frizeri; tu su i upute za postupanje s klijentima

Što ako netko odbije potpisati?

“Mi želimo zaštititi i sebe i naše klijente jer svi imamo kod kuće obitelji, i starije i bolesne. Ako mi dođe klijent i ne želi potpisati izjavu, jesam li ga ja dužna primiti ili odbiti, sad se tu između kolega proteže pitanje. Možemo li mi kao frizeri u neku bazu podataka oboljelih ili onih koji su u samoizolaciji..? Tu izjavu netko može potpisati, a može doći iz samoizolacije jer se ne pridržavaju svi pravila. Mi smo direktni kontakt, zaštitit ćemo se koliko možemo, ali ako se mi razbolimo, naš salon se stavlja u zatvaranje, bili to kozmetičari, pedikeri ili bilo koja druga uslužna djelatnost, i mi smo u tom trenutku zatvoreni. Kako se možemo pravno zaštititi s te strane, to je pitanje svih nas”, kazala je Subašić.

Načelnica Kriznog stožera ministarstva zdravstva Maja Grba Bujević koja je gostovala u istoj emisiji na HRT-u kazala je kako baza osoba u samoizolaciji neće biti dostupna frizerima. “Nemoguće je da bi svi imali bazu onih koji su u samoizolaciji. To je kršenje privatnih stvari ljudi i to kontroliraju neki drugi. Ne možemo to pustiti u široku upotrebu i objaviti u sredstvima javnog informiranja da bi sve uslužne djelatnosti znale kada je netko u samoizolaciji. Puno puta smo apelirali i nadamo se da ti ljudi neće izlaziti. Zato su i uvedene ove epidemiološke mjere. Ljudi koji su u samoizolaciji, oni nisu bolesni. Oni će samo možda biti bolesni. Treba vidjeti je li netko šmrca, kašlje… i tog klijenta nećete primiti”, kazala je.

“Ako svi imamo zaštitnu masku, onda se šansa za zarazu smanjuje na najmanje, a što se tiče potpisivanja obrazaca, to je strašno važna stvar da bi se moglo utvrditi, u slučaju da dođe kasnije do nekakvog zaraženog čovjeka, kad njegov kontakt kaže da je bio u frizerskom salonu, epidemiolozi love sve one koji su u to vrijeme bili u tom salonu i mogli se eventualno zaraziti, kako se zaraza ne bi širila dalje. Naravno da ne možete nikoga prisiliti da bi dao svoje privatne podatke, ali dobrom komunikacijom, i kad se nekome pojasni da je to u obostranom interesu da bi se došlo do dobrog rezultata, treba probati. Ako netko neće, mi ćemo javno radijem pozvati, svi koji su bili u tom i tom salonu tada i tada da se jave, jer je to stvarno u njihovom interesu i to treba biti na prvom mjestu”, izjavila je Grba Bujević.

Što je s privatnošću?

Konzultant za privatnost podataka Duje Kozomara kritičan je prema ovom obrascu. Na društvenim mrežama tako piše kako nije razjašnjen pravni temelj takve obrade te kako nisu dane ni preporučene tehničke ni organizacijske upute za zaštitu podataka. Napominje i kako način na koji Hrvatska obrtnička komora (HOK) sročila izjavu te podaci koji se u njoj traže “predstavljaju ozbiljno kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a), zbog kojeg vlasnici salona mogu biti izloženi visokim upravnim novčanim kaznama.”

Kozomara naovodi kako obrazac HOK-a iz nejasnih razloga prikuplja niz podataka koje vlasnik salona uopće nema razloga tražiti te od klijenata usto traži i privolu za obradu podataka koje su primorani tražiti – čime klijente dodatno dovodi u zabludu jer je riječ o krivoj pravnoj osnovi.

U Izjavi HOK-a od klijenta se traže i ime, prezime, adresa prebivališta, potpis, potvrda da osoba nije bila u samoizolaciji niti boravila van granica RH te podaci povezani sa zdravljem (ima li osoba simptome respiratornih bolesti/povišenu temperaturu). “HZJZ nigdje nije propisao da saloni trebaju tražiti bilo koji od spomenutih podataka”, piše Kozomara.

Vlasnicima salona savjetuje da ne koriste pripremljenu izjavu HOK-a, već da prikupe najosnovnije podatke prema preporuci HZJZ-a – vrijeme dolaska u salon, vrijeme odlaska iz salona te kontakt telefon.