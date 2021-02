MISIJA: PREŽIVJETI U HRVATSKOJ: Kolika je plaća dovoljna? Građani spominju cifru o kojoj mnogi mogu – samo sanjati

Da su životni troškovi, nažalost, vječno vruća tema kazuje i to da je za samo nekoliko sati više od 1400 čitatelja iznijelo svoje mišljenje. Većina se slaže da bi 7000 kuna bila donja granica dostojanstvenog života

Prošloga tjedna objavili smo tekst o tome s kolikim mjesečnim prihodima prosječan građanin Hrvatske može preživjeti mjesec. Pri pisanju o takvim temama ne može se bez posezanja za statističkim podacima, ali ipak nismo posegnuli za prosječnom mjesečnom neto plaćom (koja je prema zadnjim dostupnim podacima iznosila 6.863 kune), već smo u obzir uzeli medijalnu plaću, koja se smatra realnijim pokazateljem. Za razliku od prosječne plaće, iznos medijalne plaće dobije se tako da se sve plaće zaposlenih poredaju se od najniže do najviše ili obrnuto. Iznos one koja je u samoj sredini jest medijalna plaća.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, medijalna neto plaća u Hrvatskoj u studenome 2020. iznosila je 5.799 kuna i bila je 1.064 kune niža od prosječne neto plaće.

Većina misli da bi 7000 kuna bilo dovoljno za normalan život

Posegnuli smo i za statistikom Europske unije o troškovima života, prema kojoj prosječna godišnja potrošnja u Hrvatskoj po stanovniku iznosi 9.730 eura, odnosno 810 eura mjesečno. Ako je medijalna plaća 773 eura, ispada da više od polovice zaposlenih građana Hrvatske svakoga mjeseca ostaje “prekratko” za tridesetak eura, odnosno dvjestotinjak kuna u podmirivanju troškova.

Na Facebooku smo vam danas postavili pitanje “S kolikom plaćom se može živjet u Hrvatskoj?” Da su životni troškovi, nažalost, vječno vruća tema kazuje i to da je za samo nekoliko sati čak 1400 čitatelja iznijelo svoje mišljenje. Većina se slaže da bi 7000 kuna, odnosno 1000 eura, bila donja granica dostojanstvenog života za svakog građanina. Naravno, u stvarnosti nije tako pa se većina slaže da čak ni tih 7000 kuna, s obzirom na visoke troškove, nije dovoljno za dostojanstven život.

Vjerojatno najduhovitiji odgovori (ali, s kiselim smješkom na licu) na pitanje “S kolikom plaćom se može živjeti u Hrvatskoj” bili su; “Otprilike koliko imaju i ministri u vladi” te “Otprilike koliki je prosjek u HGK”.

‘Nekome ni 20.000 nije dovoljno, netko može i s 4500’

Evo nekih komentara koji su privukli najviše pažnje i zaradili najviše lajkova.

“Vidin da svi pišu 10.000 kn po osobi. Nas je četvero u obitelji, nismo podstanari, fala Bogu, i evo da nam je svima skupa bar 20-ak tisuća kuna misečno bi bila zadovoljna. Ne triba nam nikakav luksuz, samo to da npr. ne gledan ocu li ditetu kupit bombone od 9 ili 11kn.”

“Četveročlana obitelj 10.000 kn je dovoljno, ako se ima automobil star 10 godina i ne ide nikuda, tj. ni na more, ni na skijanja, niti kojekakvi odmori. To jest posao, kuća i ne mrdaj.”

“Sve ovisi o osobe do osobe, kućne discipline. Nekom nije dovoljno ni 20.000 kn mjesečno, netko dobro živi i od cca. 4500 kn. Mislim na minuse, dugove i sl.”

“Ja se osobno prilagodio svojim primanjima. Ne preferiram ništa iznad toga, i imam sve. Sve iznad toga je rasipnost, trošenje iznad mogućnosti. I ništa mi ne fali. Mišljenja sam da je dostojna placa 6000-7000 kn za normalan život, da osoba ima kredit i normalne apetite.”

‘Ne mogu oni dati koliko ja mogu potrošiti’

Neki čitatelji smatraju da se može živjeti i s 4000 kuna mjesečno, a neki napominju da to ovisi i od toga u kojem dijelu Hrvatske čovjek živi.

“Može se živjeti i s 4000 kn plaće da se smanje cijene svega u trgovinama. Kruh je nekada bio 3-4 kn, a sad je od 7-10 kn. I tako sve druge potrepštine. Prije 15 godina sam radila za plaću od 2800-3200 kn i ništa mi nije falilo. Sad mi je plaća oko 4000 kn i uvijek mi fali jer je sve oko nas skupo”, napisala je jedna čitateljica.

“Plaća od 8000-10000 kuna bi trebala biti standard u Hrvatskoj! Da se može živjeti, ne samo na kreditima”, dodala je druga.

“Zavisi gdje živite. U Slavoniji imati 7000 kn i u Dubrovniku nije isto.”

“Dovoljna je nacionalna mirovina, tako kaže naša Vlada – 800 kuna. Živjela cirkus država.”

“Ne mogu oni dat’ koliko ja mogu potrošit’.”

‘Sve ispod 12.000-13.000 kuna je šaka riže’

Evo još nekih mišljenja…

“Ako živiš sam (onda si ili podstanar ili imaš ratu kredita) trebalo bi minimum 8000 kn da pokriješ troškove stanarine, hrane, gorivo. A ako imaš i dijete i želiš si ponekad priuštiti izlet, onda minimum 11 tisuća kuna da ne ovisiš ni o kome.”

“Za četveročlanu obitelj 20.000 kn čisto dovoljno. Sve ispod, obzirom na hranu, odjeću, obuću, režije i kredite, školovanje djece i ostalo, je premalo. Sve ispod toga nije život, nego životarenje. A životari 95 posto stanovnika Hrvatske!”

“Dođite onomu tko prima minimalnu plaću pa ćete odmah znati. Taj nema za osnovne stvari za život, a kad čovjek ne može platiti stan, vodu, struju i komunalije… A pitajte ga kad je oprao zube, robu, kuću, kupio sebi komad robe, išao u kino, na put, na godišnji… On toga nema, on ne zna što je to! A kamoli cijelu familiju nahraniti i ako još ima svoje starije, mora se odreći svega i radit još druge dodatne poslove!”

“Dostojanstveno? Onda 12.000-13.000 HRK. Sve ispod toga je šaka riže…”.

