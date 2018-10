MISIJA PODUZETNIK: Htjela otvoriti turističku agenciju, pokorila se volji birokracije, mjesecima čekala papir, a onda su je zgrozili

Spremna je platiti svu silu nameta da otvori turističku agenciju, nonedostaje joj papir koji joj nitko ne može dati, a ministarstvo bahato kaže: ‘Kad bude, bit će’

Iako je završila Turistički fakultet, poduzetnica iz Dubrovnika, kako bi otvorila turističku agenciju, mora završiti tečaj i dobiti licenciju za voditelja agencije. To stoji 5500 kuna, čak dvostruko više nego prije nekoliko godina, no tako nešto je i za očekivati u zemlji kojoj se obrti zatvaraju zbog kune, a gradnja plastenika traje mjesecima zbog papira.

Već sam jednu sezonu propustila

Poduzetnica je znala u što se upušta i spremna je sve platiti te se još u veljači obratila sveučilištu u Dubrovniku kako bi odradila sve što treba. No tamo su joj rekli kako je od 1. siječnja 2018. za to nadležno ministarstvo koje će organizirati tečajeve. A kada je nazvala ministarstvo, tamo su joj rekli da oni ne mogu organizirati tečaj jer novi pravilnik, prema kojem će se izdavati licencije, još nije usvojen.

“Suprug i ja smo kontaktirali ministarstvo gdje su nam kazali kako oni ništa ne mogu bez tog novog Pravilnika te su naglasili kako on još nije stupio na snagu. Meni je potrebna ta licencija zbog otvaranja turističke agencije jer mi država traži taj papir koji bih propisno i platila. Ipak, sezona je prošla, a zbog pravilnika koji nije na snazi nisam uspjela otvoriti agenciju”, rekla je za Dubrovački dnevnik.

‘Kad bude, bit će’

Okej, ljudi iz ministarstva imali su samo dva, tri mjeseca da usuglase komad papira, pa je Dubrovčanka propustila sezonu. No novi šok dočekao ju je u jesen. Ne samo da pravilnik nije na snazi ni 10 mjeseci nakon što je stupio na snagu zakon koji predviđa, nego su u ministarstvu bili i prilično bahati.

“Kada sam djelatnicu upitala za savjet, da mi pojasni što mogu napraviti ili da mi barem kaže kad bi pravilnik uopće mogao stupiti na snagu, ona je bahato odgovorila – kad bude, bit će”, zgrožena je Dubrovčanka. Kada je po tko zna koji put ponovila da joj taj komad papira treba za posao i kako ne namjerava zbog njih propustiti još jednu sezonu, rekli su joj da, ako joj je baš toliko hitno ide polagati na privatnom učilištu u Splitu, što je njoj neizvedivo.

Naljutili su se kada je pitala za troškove

“Naime, trebala bih platiti smještaj u Splitu za vrijeme tečaja koji traje nekoliko tjedana, odvojiti se od supruga i djece, ostaviti posao, što mi je neprihvatljivo. Upitala sam djelatnicu u ministarstvu hoće li mi država platiti te troškove s obzirom na to kako oni to nisu bili u stanju organizirati gotovo godinu dana, na što se ona jako iznenadila i gotovo ljutito odgovorila kako se to neće dogoditi”, kaže za Dubrovački dnevnik poduzetnica čiji identitet nije otkriven.