MISE NAPRIJED, OSTALI STOJ: ‘Alemka Markotić se ponaša kao bioterorist, ona i sama zna što je Isus poručio farizejima’

Postojeće protuepidemijske mjere na snazi su do ponedjeljka, 15. veljače, a do tada bi Vlada i Nacionalni stožer civilne zaštite trebali donijeti odluku o njihovom eventalnom popuštanju. S obzirom na povoljnu epidmeiološku situaciju proteklih dana, popuštanje se očekuje. No, zbog pojave tzv. britanskog soja koronavirusa u Hrvatskoj te najave hladnijeg vremena idućoih dana, ipak ne treba računati na neko pretjerano popuštanje mjera. Premijer Andrej Plenković sinoć je u Dnevniku Nove TV dao naslutiti koje bi mjere mogle biti popuštene.

“Raspravili smo situaciju u Hrvatskoj, suglasni smo da su mjere polučile efekt, smanjili smo broj zaraženih i umrlih, a važno je i da je strpljenje i odgovornost građana tome pridonjela. Poslat ćemo određene signale koji se odnose na dvije domene, ugostiteljstvo i sport. Na stolu je i “coffee to go” i druge stvari. Nalazimo se u zimskim mjesecima, postoje najave da će biti i hladnije sljedećih mjeseci. Trebamo doći do proljeća”, kazao je premijer.

‘Između loše odluke i njenog ispravka stoje dva i pol mjeseca’

Što o Plenkovićevoj najavi mogućeg popuštanja mjera za teretane, fitness-centre te kafiće (kojia bi bila odobrena prodaja ‘kave za van’) misle u Udruzi Glas poduzetnika, upitali smo jutros izvršnog direktora te Udruge Dražena Oreščanina.

“Odluka da kafići i teretane ne smiju raditi bez ikakvih znanstvenih dokaza i nikakvih konkretnih brojeva je diskriminatorna. Na prosvjedu smo tražili da takve diskriminacije ne bude. Ako Vlada to odluči ispraviti, bit će to definitvno pozitivan korak. Ali, između loše odluke i njenog ispravka stoji razdoblje od dva i pol mjeseca i prosvjed 10 tisuća ljudi na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Mi smo na tom prosvjedu imali šest zahtjeva – tri vezana za epidemiološke mjere, a tri za početak reformi.

Ovo je tek početak, to je ispunjenje jednog od naših šest zahtjeva. Ako se desi, zahtijevamo da Vlada nastavi tim putem i da ispune ostale naše zahtjeve: pravedno obeštećenje, redovnu isplatu mjera za zaposlene, zatim ukidanje obveznog članstva u komorama, smjena ministra Tomislava Ćorića i promjena tona kojim se Vlada obraća građanima. Umjesto da nas vrijeđaju i omalovažavaju, da s nama imaju otvoreni dijalog”, kazao je Oreščanin.

‘I Markotić zna što je Isus poručio farizejima’

Oreščanina smo upitali i kako komentira jučerašnji skup ispred zagrebačke katedrale. Naime, tamo je povodom Stepinčeva, održana sveta misa za blaženog Alojzija Stepinca. Ondje se okupilo mnoštvo vjernika na malom prostoru, a znakovito je da je među vjernicima koji su sudjelovali u svetoj misi bila i epidemiologinja Alemka Markotić, članica Nacionalnog stožera. Ona je u više navrata od početka epdiemije Covida-19 u Hrvatskoj, a zadnji put prije nekoliko dana kada su se studenti imali party na Jarunu, ustvrdila da je riječ o ponašanju koje se može okarakterizirati kao bioterorizam.

“Svako neodgovorno ponašanje koje može doprinijeti ugrožavanju tuđeg života i zdravlja ima elemente bioterorizma koliko god ta riječ možda grubo zvuči”, kazala je Makotić prije nekoliko dana, a onda sudjelovala u svetoj misi na kojoj se također okupilo poveće mnoštvo. Oreščanin njezino ponašanje smatra licemjernim.

“Ona sama se ponaša kao da je bioterorist. Katolička vjera takve stvari poznaje. Svi znamo za poruke koje je Isus uputio farizejima, pismoznanicima i licemjerima pa ih vjerojatno zna i ona”, kratko je prokomentirao Oreščanin. .

