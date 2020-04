MISE I IZBORI NAPRIJED, OSTALI STOJ: Svi Plenkovićevi potezi vođeni su s jasnim ciljem, a Stožer je samo savršena maska

HDZ i Plenković vode se – ostankom na vlasti. Čak i u uvjetima katastrofe koju prati pandemija koronavirusa, samo gospodarenje nacionalnim dobrima i državnom blagajnom osigurava opstanak članovima partije, bez obzira kakve to posljedice imalo po ostale pripadnike nacije

Prijeti vam životna opasnost, ostanite doma, druženje po kafićima i gostionicama, boravak u obrazovnim i kulturnim institucijama, na ulici i trgovačkim centrima je opasan, ali u crkvama nije; prijeti nam slom gospodarstva, naše mjere su dale odlične ekonomske rezultate, imamo odlične epidemiološke brojke, imat ćemo i turističku sezonu; ne budete li poslušni, smrtonosni koronavirus na jesen se vraća.

Tako otprilike glase svakodnevne poruke HDZ-ovog stožera civilne zaštite i premijera Andreja Plenkovića upućene građanima prestravljenima od epidemije koronavirusa i ekonomske krize. Zastrašivanja, ograničenja slobode kretanja i javnog okupljanja, u kombinaciji sa salvama samohvale i propagiranja bezgrešnosti velikog vođe i državnog vodstva, najbolji su znak da na Trgu žrtava fašizma misle ozbiljno kad puštaju glasine o skorim parlamentarnim izborima. Jer, sve o čemu HDZ u ovom trenutku zbilja razmišlja je kako se, u času jedne od najtežih hrvatskih i svjetskih kriza, dograbiti novog četverogodišnjeg mandata i produžiti našu talačku krizu.

Vlasti, čiji je još jedan mandat obilježen grabeži državnog novca, korupcijom, klijentelizmom i neradom, epidemija koronavirusa došla je kao naručena. Grabež, korupcija i klijentelizam tako su lako postali posve sporedne teme jer je većina ljudi svakodnevna obuzeta prije svega brigom za očuvanje vlastitog zdravlja i života te strahom od gubitka posla. Vlast je kod mnogih uspješno stvorila dojam kako je najzaslužnija što su uspjeli izbjeći zarazu i gubitak posla pa ne čudi da odjednom čak 60 posto njih smatra kako zemlja ide u dobrom smjeru, a do jučer ih je 80 posto desetljećima bilo uvjereno u suprotno premda se u političkoj praksi ništa suštinski nije promijenilo.

Koliko love odlazi HDZ-ovim firmama?

Zato posve nekažnjeno prolazi jedna od većih svinjarija aktualne vlade s nabavom 130.000 zaštitnih maski (i rukavica) mimo natječaja i po nevjerojatnoj cijeni od 7,31 kn po komadu od tek osnovane tvrtke u vlasništvu nećaka moćne HDZ-ovke dr. Marije Glasnović. Prvo je u ožujku Vlada pokušala isti posao obaviti s istom tvrtkom i mimo natječaja, ali po cijeni od tri kune po maski, pa je privremeno zbog medijskog pritiska od posla odustao, da bi samo mjesec kasnije ispod stola sklopila isti posao, ali po dvostrukoj cijeni. I nikom ništa.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih političkih ulizica, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, ne gubi više vrijeme na podilaženje moćnom šefu slatkorječivim ispadima, ali je zato smislio originalno objašnjenje zašto se HDZ žuri organizirati parlamentarne izbore već početkom ljeta. Dakle, riječ je o “brizi za demokraciju u Hrvatskoj”.

Jer, iako HDZ-ov epidemiološki stožer ima “sjajne rezultate”, a koronavirus i dalje hara Hrvatskom, Jandroković i HDZ strahuju da će se koronavirus vratiti na jesen, premda nas još uvijek nije ni napustio. Ako se virus koji nije otišao, vrati na jesen, onda se izbori moraju održati što prije, najbolje u srpnju ili možda već potkraj lipnja. Jer, ako se vrati na jesen, izbori se neće moći održati, a onda će HDZ morati bez izbora ostati na vlasti, a to bi, kaže Jandroković, štetilo demokraciji u Hrvatskoj. U srpnju se, dakle, izbori mogu održati iako hara zaraza smrtonosnim virusom, a u rujnu se nikako ne mogu održati bude li harala zaraza istim tim virusom. Zbilja logično.

Neovisni ili HDZ-ovi stručnjaci?

A stvari zapravo stoje ovako: HDZ i sad vlada u neskladu s izbornim rezultatima, izbore forsiraju početkom ljeta zato što su svjesni da neće dulje potrajati strah građana za zdravlje i život i prateći ugled koji trenutačno još uvijek uživaju HDZ-ovi zdravstveni stručnjaci dr. Alemka Markotić, dr. Vili Beroš i dr. Krunoslav Capak. Taj je ugled, uostalom, već načet kad se otkrilo da se lažno predstavljaju kao neovisni stručnjaci koji donose odluke isključivo vođeni brigom za zdravlje nacije.

Ispostavilo se da su mahom članovi stranke, odnosno njezini strasni podupiratelji i da zajedničarski svjetonazor i interes itekako upravlja njihovim odlukama. Jer, kako drukčije tumačiti dvostruke kriterije pri primjeni zabrana i uvjeta javnog okupljanja u javnim prostorima i/ili crkvama. U kafićima se ljudi okupljaju i rogobore protiv vlasti, a u crkvama tog nema, štoviše, s oltara se HDZ-ova vlast u pravilu posve otvoreno predizborno podržavala, a pastva pozivala na posluh.

Otvaranje frizerskih salona, dućana svih vrsta i kafića dat će građanima lažni osjećaj sigurnosti, pomisao da se život kakav je bio prije korone naprosto nastavlja, a to neće potrajati do jeseni pa HDZ-u nema smisla čekati. Osim toga, turistička sezona će manje-više propasti, dotad će još deseci tisuća ljudi ostati bez posla, pa će broj nezadovoljnika narasti do brojki koje više neće ići u prilog vladajućima.

Želja vladajućih: Izbori što prije

U HDZ-ovu interesu je da se izbori održe čim prije i zato ćemo sad ponovno slušati o reformskim strategijama reformiranja nikad provedenih reformi. Zato možemo očekivati još snažnije zastrašivanje građana posljedicama zaraze koronavirusom, još izdašniju podjelu novca poreznih obveznika stranačkim poduzećima i debelim guskama, još agresivnije uvjeravanje kako smo spašeni isključivo sposobnošću HDZ-ovih epidemiologa – ne, neće biti spomena o tome da gotovo sve bivše komunističke zemlje imaju jednake ili čak i bolje rezultate te da sve države južnije od 35. paralele imaju manji opseg i smrtnost od zaraze.

Svi HDZ-ovi i Plenkovićevi potezi vođeni su samo jednim ciljem – ostankom na vlasti. Jer, čak i u uvjetima katastrofe koju prati pandemija koronavirusa, samo gospodarenje nacionalnim dobrima i državnom blagajnom osigurava opstanak članovima partije, bez obzira kakve to posljedice imalo po ostale pripadnike nacije.

