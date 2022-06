Silvano Hrelja može biti zadovoljan. Nova mirovinska reforma, zbog koje se lani priklonio vladajućoj većini, spremna je.

"Vjerojatno ćemo pretrpiti puno kritika, a malo pohvala, jer su očekivanja sigurno puno veća. Nisam euforičan, ali sam zadovoljan s time jer su ovo primjereni koraci onom što smo politički dogovorili da ćemo napraviti", poručio je saborski zastupnik HSU-a.

A dogovorene su tri promjene: novi model obiteljskih te povećanje minimalnih mirovina te mogućnost rada uz mirovinu. "Time šaljemo jasnu poruku da je u okolnostima preklapajućih kriza, energetske, prehrambene, pa i ovih svih inflatornih pritisaka ključan prioritet Vlade osigurati socijalnu sigurnost svim našim sugrađanima, osobito sugrađanima starije životne dobi", poručio je premijer Andrej Plenković.

Umirovljenici nezadovoljni

U Sindikatu umirovljenika ovakvom brigom za najstarije nisu zadovoljni. Tvrde da ova reforma zaobilazi većinu umirovljenika.

"Kada se samo jednu kategoriju umirovljenika uzima kao relevantnu za procjenu standarda umirovljenika i time se govori da se bore protiv siromaštva i socijalne isključivosti, onda je to nedovoljno, jer većina umirovljenika ostaju nedotaknuti", upozorila je za RTL, predsjednica SUH-a, Jasna A. Petrović te dodala da je povećanje minimalne mirovine - mizerno.

"Od 1. siječnja za 1,5 posto povećati najniže mirovine, a tek za dvije godine opet za toliko, ako znamo da je inflacija 10 posto…",objašnjava Petrović i dodaje da će svoje prijedloge iznijeti na javnom savjetovanju, a potom i na saborskoj raspravi.

Ni samim umirovljenicima predstavljene opcije nisu najsretnije. "Računala sam da će jednoga dana stupiti zakon po kojem ćemo mi moći uzeti od pokojnog supružnika, ali evo, to je došlo nakon 10 godina, i više, puno više…", govori jedna umirovljenica, a druga dodaje: "Trebaju biti prave mirovine, a ne bilo kakve. Jer ako imaju za svoje plaće, a te plaće su im zaradili umirovljenici, prijašnji, koji su sada u mirovini, a oni sada jedva žive…"

Rad uz mirovinu

Ne samo da će Vlada dati umirovljenicima veće mirovine, već će im omogućiti i da rade. "Korisnici će zadržati i pravo rada do polovice radnog vremena. Dakle, vlastita mirovina, druga mirovina kroz ovu mjeru obiteljske, plus usklađivanje, plus mogućnost rada do pola radnog vremena, sve kumulativno", tvrdi Plenković.

Nakon dugog radnog staža, naši umirovljenici, kako ne bi trebali krpati kraj s krajem, ostaju još koju godinu na poslu. Za to vrijeme, njihovi vršnjaci iz inozemstva krate vrijeme uživajući u ljepotama Hrvatske.