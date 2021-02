MIROVINE U RUKAMA MARTINE DALIĆ: Evo zašto su vlasnici Podravke pristali na Plenkovićev izbor i hoće li ona uvećati vaše penzije

Mirovinski fondovi drže 52,5 posto vlasništva u Podravci pa smo predsjednike uprava fondova pitali o izboru Martine Dalić na čelnu poziciju u kompaniji

Još prije nego što je Martina Dalić formalno izabrana za predsjednicu Uprave Podravke, govorilo se da su se hrvatski mirovinski fondovi koji drže 52,5 posto vlasništva „dogovorili“ s Plenkovićem oko njezina izbora. Vlada drži 25 posto dionica Podravke, odnosno, kao najveći pojedinačni dioničar i dalje ima pravo predlagati kandidata za predsjednika Uprave, ali dakako, ostali dioničari mogu reći – ne. Ne zna se kako je izgledao proces pozadinskog dogovaranja o tome s kojim imenom će se izaći pred Nadzorni odbor koji zatim bira kandidata, jesu li eliminirani drugi kandidati čija su se imena spominjala, no na kraju je Nadzorni odbor predvođen predsjednikom Želimirom Vukinom jednoglasno izabrao Martinu Dalić.

Dalić je tvrdila na dan izbora da ne zna ništa o drugim kandidatima i zašto je izabrana upravo ona. „Ja nisam upoznata s procesom u kojem su najveći dioničari, mirovinski fondovi i država, došli do ovog prijedloga i odluke. Meni osobno je iznimno drago da mi je povjerenje iskazao najveći dioničar, a to je Vlada RH”, rekla je pred novinarima na dan kada je objavljen njezin izbor.

Je li to ok za mirovine građana?

Zanimljivo je, međutim, da su i Andrej Plenković i ostali predstavnici vlasti voljeli naglasiti da je izbor Martine Dalić u interesu svih vlasnika, da je to dobar izbor i za mirovinske fondove, da su to jasno pokazali i jednoglasnom podrškom. Evidentno politički prijedlog Andreja Plenkovića pretvorio se tako u poslovnu odluku vlasnika Podravke, a s obzirom da iz mirovinskih fondova nije bilo nikakvih signala da su mislili drugačije, odlučili smo pitati predsjednike mirovinskih fondova koji u Podravci čine većinu zašto smatraju da je izbor Martine Dalić najbolji izbori za budućnost Podravke, odnosno, jesu li sigurni da će ulozi građana u mirovinskim fondovima uz pomoć Martine Dalić na čelu Podravke biti oplođeni, uvećani.

Upite smo uputili predsjedniku uprave AZ obaveznog mirovinskog fonda, Kristijanu Buku, predsjedniku prave PBZ-CO mirovinskog fonda, Dubravku Štimcu, predsjedniku Uprave fonda Erste plavi, Petru Vlaiću, te Damiru Grbavcu, predsjedniku uprave Raiffeisen mirovinski fond.

Svi su u svojim odgovorima prije svega naglasili da je zakonski uređena pozicija Nadzornog odbora kompanije kao nezavisnog tijela, no, teško je vjerovati da uprave mirovinskih fondova nisu imale nikakvih informacija o tome tko će biti kandidiran i tko će biti izabran.

Buk: Dalić ima potrebne kompetencije

Kristijan Buk iz AZ obaveznog mirovinskog fonda na pitanje Net.hr-a o procesu izbora i je li u ranijoj fazi bilo nekih razmimoilaženja oko najboljeg rješenja za čelnu poziciju u Podravci odgovora da je predsjednicu Uprave Podravke izabrao Nadzorni odbor „sastavljen od stručnjaka s različitih područja, a čiji je zadatak raditi u najboljem interesu kompanije, dioničara i njezinih zaposlenika“.

„S obzirom na činjenicu da je NO jednoglasno izabrao gospođu Martinu Dalić, vodeći se njezinim poslovnim iskustvom i kompetencijama, vjerujemo da je ona predstavljala najbolji izbor.“, odgovara Buk. Pitali smo i o uvjerenju koje dominira u širokoj javnosti – da je izbor Martine Dalić rezultat političke trgovine, odnosno, vraćanja duga Andreja Plenkovića zato što je ona preuzela na sebe teret u aferi Borg iako je bilo evidentno da je i on bio uključen u cijeli kontroverzan model tajnog kreiranja lex Agrokora i formiranja izvanredne uprave u Agrokoru. Podsjetili smo da se u javnosti problematizira činjenica da ona nema menadžerskog iskustva u kompanijama kakva je Podravka, te pitali – je li činjenica da je izabrana takva predsjednica uprave Podravke u kompaniji u kojoj su oni suvlasnici može škoditi i reputaciji mirovinskog fonda kojim oni upravljaju.

Kristijan Buk je, međutim, kao i većina drugih upitanih, izbjegao prokomentirati sve kontroverze oko imenovane Martine Dalić, te je naveo da je „općeprihvaćena korporativna praksa da najveći pojedinačni dioničar ima pravo predložiti kandidata za kojeg smatra da je na najbolji mogući način obnašati dužnost predsjednika Uprave, a Nadzorni odbor bira najkvalitetnijeg kandidata od predloženih.“ No, Buk isto tako otvoreno podržava izbor Martine Dalić, odnosno, ne krije da je smatra dobrim izborom.

„S obzirom na široko iskustvo u različitim područjima rada kao i u realnom sektoru kroz rad u bankarstvu i kao potpredsjednica Vlade i Ministrica gospodarstva, mislimo da gospođa Martina Dalić ima potrebne kompetencije za obnašanje dužnosti predsjednice Uprave Podravke i uspješno vođenje kompanije. Gospođa Dalić će u narednih godinu dana, koliko traje mandat sadašnjoj Upravi, imati priliku voditi kompaniju vodeći se prvenstveno interesom kompanije i svih njenih dioničara te zaposlenika, a u čemu će imati našu potporu.“, stoji u odgovoru vodećeg menadžera AZ obaveznog mirovinskog fonda.

Štimac: Vjerujemo u razvoj Podravke

I u odgovoru iz PBZ- Croatia osiguranje mirovinskog fonda je naglašeno da je predsjednicu uprave izabrao Nadzorni odbor „koji jedini ima nadležnost provesti postupak imenovanja članova i predsjednika uprave i odgovornost utvrditi ispunjavaju li navedene osobe uvjete za takvo imenovanje“. Istaknuti su i dobri rezultati koji su proizašli iz dosadašnjeg ulaganja u dionice Podravke (do sada su svojim članovima tako zaradili 230 milijuna kuna), no mi smo pitali o očekivanjima od Podravke pod novom Upravom, a tu je tek iskazano uvjerenje da će se nastaviti razvoj.

„2007. godine, kada smo stekli veći udio u dioničarskoj strukturi nego ranije, Podravka je ostvarila prodaju od 3,43 milijardi kuna, neto dobit od 18,34 milijuna kuna, a bila je zadužena 3,93 puta na ostvarenu EBITDA-u. Na kraju 2019. godine Podravka je ostvarila prodaju od 4,40 milijardi kuna, neto dobit od 227,10 milijuna kuna, a dug je bio 1,62 puta na ostvarenu EBITDA-u.

Sve ovo govori i o tome kako smo kao dioničari koristili svoja dioničarska prava kroz dioničarski aktivizam (u okviru dopuštenog prema mjerodavnim propisima) te koja je korist proizašla za naše članove, ali i širu društvenu zajednicu.

Vjerujemo da će se razvoj Podravke nastaviti na korist naših članova, kao i ukupnog hrvatskog gospodarstva, što govori i o tome kako vidimo posljednja zbivanja u Podravci.“, odgovorio je na naše pitanja Dubravko Štimac, predsjednik Uprave PBZ-CO mirovinskog fonda.

Vlaić: NO je zadužen za pošten proces imenovanja

Petar Vlaić, lider Erste plavi fonda, je u svom odgovoru također upozorio na zakonske odredbe koje bi trebale osigurati nezavisnu poziciju Nadzornog odbora, te je naglasio da je fond koji vodi „aktivno sudjelovalo na Skupštinama dioničara Podravka d.d. te glasalo za ovaj sastav Nadzornog odbora Podravke d.d. a koji, sukladno svojim ovlaštenjima, zadužen za odabir član(ova) Uprave.“

„Sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja Zagrebačke burze a koji se Podravka d.d. obvezala pridržavati, Nadzorni odbor i njegov pododbor za imenovanja, dužni su uspostaviti pošten i transparentan proces imenovanja u Upravu Podravke d.d.“, piše u odgovoru iz Erste plavi fonda. Gospođa Martina Dalić se ne spominje ni u jednom odgovoru, niti je pokazana jedna jedina naznaka stava o njezinim menadžerskim sposobnostima i je li ona osoba koja bi mogla povećati ili okrnjiti mirovine za koje odgovara Erste plavi.

Grbavac: Izbor Dalić je dobra odluka

Damir Grbavac, predsjednik Uprave Raiffeisen mirovinskog fonda jedini se nije skrio iza korporativnih konstrukcija i jedini je iznio i svoj osobni stav.

I on se ne slaže s uvjerenjem da su Martinu Dalić izabrali mirovinski fondovi, odnosno, i on inzistira na formalnoj proceduri.

„Vaša pitanja polaze od premise koja ne stoji, Raiffeisen mirovinski fond nije izabrao gospođu Martinu Dalić za predsjednicu Uprave Podravke. Nije to učinilo niti Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima jer takve ingerencije nema. Naravno da to nisam učinio, niti sam to mogao učiniti, ni ja osobno. Gospođu Dalić imenovao je Nadzorni odbor Podravke d.d. sukladno svojoj ulozi u upravljanju i vođenju Kompanije.“, naglasio je Damir Grbavac i podsjeća da je i sam bio član NO do sredine 2019., ali tada je na temelju izmjena Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, podnio ostavku na članstvo, jednako kao i drugi kolege, predsjednici uprava mirovinskih društava.

Damir Grbavac, unatoč tvrdnji da je Nadzorni odbor Podravke jednoglasno izabrao Martinu Dalić bez ikakvog upliva menadžmenta mirovinskih fondova, osobno smatra da je njezin izbor dobra odluka. „Da li je najbolja nećemo nikad saznati jer, naravno, ne znamo kako bi poslovanje i rezultati izgledali u slučaju da je imenovan netko drugi. Ipak smatram da će ona svojim znanjem, iskustvom, energijom i sposobnošću rješavanja problema donijeti novi zamašnjak u poslovanju i razvoju Podravke, ali kao dio skladnog multidisciplinarnog tima, što Uprava Podravke jest ili mora biti.“, naglasio je šef Raiffeisen mirovinskog fonda u izjavi za Net.hr.

Nikada nećemo saznati jesu li mirovinski fondovi doista šutke, posve neinformirani, čekali izbor na sjednici Nadzornog odbora, dopustivši tako stvaranje općeg uvjerenja da su „mirovinci“ pristali, odnosno, da su aktivno sudjelovali u Plenkovićevom političkom kadroviranju, pa i daljnjem pojačanom vezanju „Podravke“ za aktualnu vlast. Građani koji izdvajaju u mirovinske fondove, dakako, ostaju samo nijemi promatrači poslovno-političkog ruleta i eksperimentalnog menedžiranja.

Na poslovnoj sceni, uostalom, mnogo je onih koji smatraju da će cijela Vlada Andreja Plenkovića morati pomoći menadžerici Martini Dalić u ovih godinu dana dokazati da je bila – najbolji izbor. Da se upravo radilo o tome; ili će se izabrati Plenkovićev izbor i dobiti podrška za sve i svašta, ili će se kontrirati i dobiti najmoćnijeg neprijatelja u zemlji.