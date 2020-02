TOMISLAV TOMAŠEVIĆ O BANDIĆEVIM AMANDMANIMA NA GUP: ‘To je besramna politička korupcija’

‘Određeni HDZ-ovci preko Bandićevog kluba predali su te amandmane jer su to doista besramni amandmani. To je doslovce politička korupcija par excellance’, ustvrdio je Tomislav Tomašević iz stranke Zagreb je naš!

Tomislav Tomašević, najistureniji zastupnik Lijevog bloka i stranke Zagreb je naš! u zagrebačkoj Gradskoj skupštini govorio je, gostujući na televiziji N1, o jučerašnjoj sjednici Skupštine i amandmadima na GUP koje su predali zastupnici HDZ-a, stranke Milana Bandića te sam Bandić.

“Predano je 15 amandmana HDZ-a, šest amandmana gradonačelnika i 65 amandmana kluba zastupnika Milana Bandića. To je ukupno 86 amandmana. Nažalost je jučer izglasano da amandmani idu u proceduru. Međutim, nisu usvojeni kao amandmani, još nije krenula raprava niti o GUP-u, niti amandmanima”, pojasnio je Tomašević.

BANDIĆ RADIKALNO MIJENJA ZAGREB! Uzima prostor čak i bolnicama, a opravdanja su sumanuta – evo što sve želi graditi…

PREKINUTA SJEDNICA ZAGREBAČKE SKUPŠTINE, NASTAVAK U PONEDJELJAK: Bandić i HDZ progurali svoje amandmane na GUP

‘To nije ništa nego trgovina ispod žita’

Ustvrdio je da u tome itekako ima posla za USKOK.

“Meni je također donekle i kukavički što su ti amandmani podneseni od strane cijelog kluba. Ako malo pogledamo praksu prije prijašnjih sjednica kada se mijenjao GUP, to su često bili amandmani pojedinih zastupnika. A ovako se sakriva svatko tko je to podnio, pošto su išli u ime cijelog kluba”, kazao je Tomašević.

Podnesene amandmane usto je nazvao “političkom korupcijom par excellence”.

“Postoji još jedna teorija – da dio tih Bandićevih zastupničkih amandmana pripada zapravo i HDZ-ovim amandmanima. Znači, da su određeni HDZ-ovci preko Bandićevog kluba predali te amandmane jer su to doista besramni amandmani. To je doslovce politčka korupcija par excellance. Kada netko tako preda amandman gdje nekome višestruko uveća vrijednost zemljišta, a to napravi na samoj sjednici, u izvanrednoj proceduri, to ne može biti ništa doli trgovina ispod žita i besramna politička korupcija. Naime, amandmani se inače predaju bar tri dana prije sjednice”, objasnio je Tomašević.

MRAK TARITAŠ O AMANDMANIMA NA ZAGREBAČKI GUP: ‘Plenković je Bandiću rekao da radi što i kako hoće. Bageri će potaracati grad’

‘Nikada se amandmani nisu predlagali na sjednici’

Svi koji nešto znaju o prostornom planiranju, kaže Tomašević, šokirani su ovakvim razvojem događaja u zagrebačkoj Gradskoj skupštini. Frapantno je, dodaje, da se amandmani predlažu na samoj sjednici?

“Cijela procedura GUP-a traje više od četiri i pol godine. Bile su dvije javne rasprave, tri puta se GUP vraćao na doradu u Ministarstvo graditeljstva. Bilo je jako puno prilika da predložite nešto, niste to napravili, nego to radite na samoj sjednici, što se isto nikada prije nije dogodilo. Prije su amandmani bili predavani bar tri dana prije sjednice, pa su ipak svi mogli vidjeti o kakvim amandmanima se radi”, kazao je.

SKUPINA ARHITEKATA PROKUŽILA BANDIĆA I HDZ: GUP zapravo izgleda još gore, metropola se prema ovome drastično mijenja