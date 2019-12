MIROSLAV ŠKORO UŽIVO NA FEJSU ODGOVARA NA PITANJA, GOVORIO U PUPOVCU: ‘Ne možeš dan prije slavlja Oluje ići na četnički dernek i od tamo docirati’

Kako je jučer i obećao, Miroslav Škoro od podneva odgovara na pitanja korisnika Facebooka koje mu čita ženski glas

Škoro je prije svega rekao kako neće odgovarati na osobna pitanja o svojoj obitelji. ‘Neću reagirati na uvrede, već su me pokušavali izbaciti iz takta, ali moramo držati do digniteta. Ovo ne može trajati vječno, ja ću u jednom trenutku morati otići dijeliti budilice. Ako netko ima volju da mi donese kroasan i sok, neću se buniti’, rekao je.

Kako sprječiti krađu glasova?

“Kažu mi se da se unaprijed pravdam. Krađu glasova je potvrdio DIP, rekao je da više neće moći glasati mrtvi, Ljudi koji vode državu definitvino znaju tehnologu osvajanja vlasti i ostanka na vlasti. Ja polažem povjerenje u vas..”

Hoćetr li stati na kraj Pupovcu?

“On je hrvatski političar. Ako me pitaš bih li ja zabranio i pokrenuo zabranjivanje neke stranke koja djeluje na način da ugrožava ustavno-pravni poredak Hrvatske, ja bih to napravio, ali ne može predsjednik države zabranjivati. On samo pokreće incijativu, Što se tiče Pupovca, ne može čovjek dan prijes slavlja “Oluje” docirati s nekog četničkog skupa. Nikome se ne smiju brojati krvna zrnca Ali ako kazes da je moja država fašistička moras mi odgovoriti zašto. Ako je tome tako, ako si ti dio vlasti, ti si vodeći političar u zemlji, onda ti stari znaš nešto što ja ne znam…”, kaže Škoro i dodaje:

“Hrvati nisu fašisti. Dosta je toga bilo. Ima ih u nekim drugim zemljama, ali u Hrvatsko ne.”