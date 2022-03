U studiju Net.hr-a gostovao je saborski zastupnik Miroslav Škoro, koji je osim aktualnih političkih zbivanja u Hrvatskoj komentirao i svoj povratak na pozornicu. Političar, poduzetnik i pjevač najavio je da će 20. travnja u dvorani Lisinski imati svoj koncert. "Nisam dugo, imali smo nekakvih ideja 2020. godine i čak su dva koncerta tada rasprodana. Međutim pandemija, zaključavanje, potres, problemi,…", kaže Škoro.

"Odlučio sam svoj prihod, svoj honorar, pokloniti jednoj mladoj obitelji iz Petrinje. To je potresom pogođeno područje, znate i sami", kaže.

Kaže da nije točno da se ništa nije napravilo po pitanju obnove od potresa, već država ništa nije napravila. "Recimo, kruh Svetog Ante je u Petrinji na tom području obnovio ne jednu, nego šest kuća. Caritas sisačke biskupije radi bez prestanka", kaže, dodajući da je preko njih došao do te obitelji.

"Do sada sam napravio što sam mogao, a sada ću s tim skromnim sredstvima i dodatno pokušati pomoći tim ljudima da ostanu, da odgajaju svoju djecu u Petrinji i da na neki način radim ono što je važno, a važno je sačuvati ljude i tim ljudima omogućiti normalni život", kaže.

Novi Škorini koncerti

Na pitanje planira li kroz ljeto imati još koji koncert, kaže da planira ako ga netko bude zvao. "Naravno da ću otići i da ću doći. Volim vam ja to, to je moj život. Te pjesme su ustvari nešto što je ishodište svega, pa i mojeg političkog djelovanja. U krajnjoj liniji, ja sam i kao glazbenik politički djelovao, jer sam imao pjesme koje su uvijek odašiljale određenu poruku i nisu bile isključivo 'ja te volim, ti me voliš. Imat ću ako Bog da nekih nastupa i radujem se njima zbog toga što je to nešto što me ispunjava u cjelini", rekao je.

Osvrnuo se i na svog sina Matiju, s kojim je često objavljivao zajedničke videe na društvenim mrežama.

"Moj sin je jako dobar svirač. Moje pjesme imaju najveći problem što sam ih ja napisao, a moj sin ima najveći problem što sam mu ja otac. Ponekad imam osjećaj da mora dva-tri puta više vježbati. Vrlo je talentiran, on svira, kolege glazbenici ga zovu da radi kao studijski glazbenik, svira i s nekim drugim kolegama uglavnom na zamjenama", kaže Škoro o svom sinu.

Matiju će publika, dodaje Miroslav Škoro, moći vidjeti i u Lisinskom, jer će mu se i tamo pridružiti na pozornici gdje će svirati.

Komentirao je i kako kolege pjevači gledaju na njegov politički angažman. "Neki pozitivno, neki negativno, ima onih koji su me ozbiljno nagazili. Zašto, ne znam, a neki se ne očituju. Generalno gledano glazbenici nisu ljudi koji se vole politički određivati, jer ti kada se politički odrediš, onda sve pati. Ja dok se nisam politički odredio, svi su vrtjeli moje pjesme. Sada je to već malo 'aha, ako vrtimo Škorinu pjesmu, je li to promidžba Škorina'", kaže glazbenik.

"Dok nisam bio političar, svi su me zvali da negdje nešto nastupam. Jedan od razloga zašto sam se počeo baviti politikom je jer sam shvatio da ja, ponekad sam znao za HDZ poderati dvoje cipele, a nakon toga ti frajeri postanu ministri, promijene broj mobitela i donose zakone koji su kontra moje struke", kaže Škoro, dodajući da kada se raspravljalo o tom zakonu, on je i u Saboru govorio o tome.

Što je još rekao o padu bespilotne letjelice u Zagrebu, Vladi Andreja Plenkovića, uvođenju eura u Hrvatsku, pogledajte u cijelom intervjuu.