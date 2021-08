ONA JE OSTALA NEUGODNO ZATEČENA / Škoro otkrio zašto je Kolindi poljubio ruku i poručio: 'Kad to shvatimo, možda konačno krenemo naprijed'

Kućni odgoj me naučio kako se pozdravlja damu, uz to i bivšu predsjednicu. To je čin pristojnosti. Ništa više ni manje od toga, poručio Škoro