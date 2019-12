MIROSLAV ŠKORO OBJASNIO ZAŠTO JE BIO ‘TIH’ NA SUČELJAVANJU: ‘Htio sam biti pristojan kako me mater naučila. Nemam se ja što svađati na režimskoj televiziji’

Indirektno je još jednom naglasio kako želi veće predsjedničke ovlasti

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro gostujući na N1 komentirao je predizborne ankete koje ga svrstavaju na treću poziciju, ali s vrlo malom razlikom u odnosu na prva dva kandidata:

“Pitanje je kolika je statistička pogreška. Shvatio sam da anketari ne koriste ankete na onaj način kako mi to koristimo u znanosti. Čini mi se da ovdje postoji više oblikovanja. Mi smo svi, kako govore ankete, tu negdje, a u prvu su oni koji kažu da će prava anketa biti izbori 22. prosinca.”

Indirektno je još jednom naglasio kako želi veće predsjedničke ovlasti, a ponovno je spomenuo i “narod”:

“Ne želim biti klaun, želim biti predsjednik države da pomognem svom narodu. Jedini kome ću ja odgovarati je narod, to je jedino koga ću ja slušati. Pobijede li Milanović ili Kolinda, to je pobjeda Andreja Plenkovića i sustava koji ne valja”, kaže Škoro.

‘To je režimska televizija’

Komentirao je i napise da je u sučeljavnju na HRT-u bio najlošiji:

“To je bilo sučeljavanje na državnoj, režimskoj televiziji. Što se promijenilo od vremena Jugoslavije do danas? Ništa, i dalje je to državna televizija. Htio sam biti pristojan kako me mater naučila, nemam se ja tamo što svađati. Ja ću an pitanja naroda odgovarati danas na Facebooku”, kaže Škoro.

Govoreći o povećanju predsjedničkih ovlasti koje su definirane Ustavom, Škoro je objasnio na koji način misli promijeniti Ustav i tako si povećati ovlasti:

“Postoji način na koji se mijenja Ustav. Prvi korak je postupanje prema Saboru u kojem morate imati dvotrećinsku većinu. Ipak, svi zaboravljaju jednu stvar, postoji članak 87 kojim se regulira način na koji se mijenja Ustav. To se može učiniti i na referendumu kako smo već jednom učinili”, kaže Škoro.