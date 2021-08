Svoju neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta, ovih je dana Miroslav Škoro sam "opozvao" s Facebooka, na kojemu, istodobno, šalje "ratne" poruke protiv trenutnog vodstva stranke. Iako je ostavku podnio 20. srpnja, čini se da se predomislio, pa se sada svim sredstvima bori za povratak na poziciju.

Prošloga je tjedna poslao dopis Ministarstvu pravosuđa i uprave u kojemu osporava imenovanje trenutnog vršitelja dužnosti Marija Radića. Na taj se dokument potpisao kao predsjednik stranke.

Dopisivanje na Viberu

"I to bez žiga i na lažnom memorandumu. Prešao je svaku granicu", rekao je Radić za Jutarnji te dodao kako je Škorina ostavka za njih "ad acta" te da će 18. kolovoza održati sjednicu Domovinskog odbora i Predsjedništva.

Radić je naglasio da u njegovoj nadležnosti nije mogućnost potencijalnog izbacivanja Škore iz stranke. No, prema pisanjima portala Telegram, nakon što se Igor Peternel u jednoj Viber grupi požalio da ga je Škoro "skinuo iz Sabora", uz poruku sadašnjeg v.d. tajnika Daniela Spajića kako je "poznat po tome", osvanula je i Radićeva poruka: "Bar nam je pokazao kako bi on to… Tako ćemo i mi".

Obračun od ponedjeljka?

Radić sve demantira i ističe kako Škoru može smijeniti jedino Časni sud stranke, "a sam je izabrao članove Časnog suda, pa i Nadzornog odbora, ali, eto, i to govori više o njemu". Dodao je da mu je poznato "tko je to poslao dalje, ali da je to bilo u dobroj namjeri", ali o konkretnim saznanjima o prepisci nije želio govoriti.

Ništa nisu htjeli komentirati ni ostali akteri prepiske. Zorica Gregurić, koja je napisala da su "dosad doista radili kardinalne greške", samo je poručila kako su "u Predsjedništvu zaista jedinstveni". Ni Stipo Mlinarić Ćipe koji je na Viberu kolegama poručio da "moramo od ponedjeljka uzeti stvari pod svoju kontrolu", nije ništa komentirao, kao ni Škoro.

Jedini raspoložen za komentiranje sukoba u stranci bio je Radić koji je poručio da Škoro ne misli tako brzo stati. "On je u rušilačkom pohodu, ali dobro, idemo dalje, vraćam se u ponedjeljak", zaključio je Radić.

Škoro: Valjda ovi ljudi iz stranke i vi iz medija znate što radite

Zanimljivu izjavu dao je u nedjelju i Škoro u Mariji Bistrici. Ponovio je kako je protiv nekih bivših stranačkih kolega podnio kaznene prijave te da je s nekima u stranci razgovarao.

"I oni su malo zbunjeni, svi smo zbunjeni, nismo očekivali ovo, ali valjda ovi ljudi iz stranke i vi iz medija znate što radite", rekao je Škoro, prenosi HRT.