MIROSLAV ŠKORO: ‘Milanović je nervozan, Plenković je nervozan, jedan se pravi da ništa nije znao, drugi galami, a obojica su umočeni’

‘Ključno pitanje je – gdje su novci? Što su radili dečki u Slovenskoj 9 i zašto su imali brojač novca. Predsjednik, ministri, suci, voditelji javnih tvrtki, svi bi oni trebali nešto znati’

Miroslav Škoro, potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Domovinskoga pokreta, rekao je za N1 televiziju da je Zoran Milanović još u predsjedničkoj kampanji rekao da će biti predsjednik s karakterom i on to zaista jest, samo je pitanje, kaže, kakav je to karakter.

“On uopće nije važan. Od same inauguracije koja je bila takva kakva jest, izvedbe himne koja je bila takva kakva jest, pa nije htio doći na konstituciju Sabora, pa do ovoga – to je bacanje prašine u oči. Ključno pitanje je – gdje su novci? Što su radili dečki u Slovenskoj 9 i zašto su imali brojač novca. Predsjednik, ministri, suci, voditelji javnih tvrtki, svi bi oni trebali nešto znati”, rekao je Škoro i dodao kako je to samo pokazatelj da postoji ekipa koja se ozbiljno zaigrala.

“Milanović je nervozan, Andrej Plenković je nervozan, jedan se pravi da ništa nije znao, drugi galami, a obojica su umočeni”, kaže Škoro koji ipak tvrdi da nema potrebe za opozivom predsjednika. “Čini mi se da nije učinio ništa što bi bila teška povreda ustavnih ovlasti, i on i ja znamo da je on fikus. Fikus možeš iznijeti van iz sobe.”

Na osnovi tvrdnje ministra Josipa Aladrovića da je Kovačevićev klub mjesto gdje su se skupljali Slavonci i gdje je navodno domaćin bio Stanko Šarić iz Najboljih hrvatskih tamburaša, Škoro zaključuje da je on nebitan Slavonac. “Žalosno je sve što se događalo tamo… Ono što je bitno jest da su se tamo dogovarali poslovi i odvijala se primopredaja novca. Javnost želi da se konkretno kaže što se tamo događalo.”

Biranje ljudi na čelnim pozicijama

Škoro ima i prijedlog kako bi se trebali birati ljudi na čelne pozicije u javnim poduzećima. Naime, smatra da bi bilo dobro da se na natječaj jave ljudi pod šifrom, a čelnicima bi trebalo povećati razinu odgovornosti i prava. “Stranačka iskaznica ne smije biti jedino mjerilo. Ako ne izvrše svoj posao, moraju snositi posljedice”.

Kada je u pitanju potencijalno ukidanje članarina HGK-u i HOK, kao i doprinose za šume, vode, Škoro kaže da sama riječ govori što su nameti – nametnici. Dao je analogiju kako je i imela nametnik, ali “od imele se barem radi pristojna rakija, a od ovih našeg se ne može učiniti ništa. Ono što je najgore, barem bi trebao znati što dobiješ zauzvrat, ako toga nema, osjećaš se namagarčenim. Poduzetnici su, osim porezima, opterećeni i parafiskalnim nametima. HGK neka postoji, ali neka ga financiraju oni koji od njega imaju koristi.”

Dodaje kako je svaka pomoć u pošasti epidemije dobrodošla. “Država mora preuzeti odgovornost za funkcioniranje. Nije to igra u kojoj se poduzetnici mogu igrati sami, ali ne može se ni država igrati bez poduzetnika. Tu je odreagirala na način koji se i očekuje. Po meni nije dobra neujednačenost primjene propisa, zakona, kako su već to sve zvali. Zbog toga je i vidljiv dio frustracije u ljudima”, rekao je Škoro.

Nošenje maske

Komentirajući nenošenje maske zastupnice DP-a Karoline Vidović-Krišto, rekao je da je u jedno vrijeme nošenje zaštitne maske bilo opcionalno, a Vidović-Krišto se odlučila za šal. Istaknuo je kako je činjenica da dio stručnjaka govori da maske nisu najbolja zaštita, dok je s druge strane poznato da maska štiti.

“Onog trenutka kad se donijela odluka, počela je nositi masku. Bila je izbačena u vrijeme velike frustracije predsjednika Sabora, nosila je veliku količinu papira pa je nije mogla staviti”, ustvrdio je Miroslav Škoro za N1.

