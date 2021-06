Jedan od zakupaca adventskih kućica na Adventu u Zagrebu bio je i Miroslav Škoro, koji se iz Sabora obratio javnosti i komentirao jutrošnja uhićenja u Zagrebu.

"Sa zakašnjenjem od godinu i pol dana nadležne službe su odlučile provjeriti je li sve bilo u skladu sa zakonom. Nadam se da su današnja uhićenja s razlogom, da se utvrdi što se događalo na Adventu. Nemam podataka što se događalo na HRT-u, no to je zasigurno institucija u kojoj treba prozračiti situaciju", rekao je Škoro.

'Netransparentan model dodjeljivanja kućica'

"Prije svega mislim da je model dodjeljivanja kućica bio netransparentan, odnosno postojalo je pravo gradonačelnika da on odlučuje o svemu. To je s druge strane sve bilo vrlo skupo, jedne godine smo kućicu platiti 90.000 kn plus PDV, a druge godine 100.000 kuna plus PDV i mislim da je tako bilo za sve i to je bilo neprimjereno skupo.

Moralo se puno improvizirati, nema kvalitetne infrastrukture, uvjetovali su da morate raditi s određenim dobavljačima. Nije isto kada netko želi promovirati neki određeni proizvod, netko želi imati ličku, netko slavonsku, netko istarsku kućicu, a onda imaju svi isto.

Ja sam se obratio baš Mohenskom, ne osobno, nego smo kao tvrtka morali poslali zahtjeve njemu. On bi poslao ugovor i morali smo unaprijed uplatiti novac", prisjetio se Škoro ugovaranja posla s kućicama na Adventu.

'Još jedno uhićenje koje nikog nije iznenadilo'

Dodao je kako je on ranije upozoravao na posao s kućicama.

"Ne može grad Split od 10 puta manje kućica uprihodovati više od Zagreba koji ima 10 puta veći promet. Ovo je još jedno uhićenje koje nikog nije iznenadilo samo je indikativno da je baš danas kada je u Saboru glasanje o Zakonu o civilnim žrtvama. Pitanje je što će se uspjeti probiti u medije. Imamo uhićenja, imamo presudu u Haagu i taj vrlo bitan zakon. Ishod ovih uhićenja bit će kao i kod svih drugih – ništa. Nadajmo se da će presuda u Haagu biti pravična, ali bitno je da će ovaj zakon proći ispod radara, a šteta će biti velika i nitko od vas medija to neće pokušati spriječiti.

Netko je birao tajming uhićenja. Netko, mi to zovemo duboka država. Kako mislite tko? Tko imenuje u DORH-u glavnog državnog odvjetnika? Ne znam koji dio procedure nije jasan. Jeste to vi napravili? Niste. Jesam ja? Nisam. Zna se tko imenuje čelnu osobu DORH-a, zna se kako DORH funkcionira i naravno da je najvažnija stvar sada napraviti konferenciju i uzeti izjavu od mene o jednom tempiranom uhićenju jer sam ja imao kućice dvije godine. Ja sam malo prisiljen, vi to smontirajte kako mislite da treba. I dalje smatram da je zakon loš, i dalje smatram da su uhićenja tempirana i da se ništa neće dogoditi", zaključio je Škoro.