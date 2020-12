Upitan što će on učiniti u borbi protiv korupcije, Škoro je odgovorio da prvo treba krenuti od sebe i da je najbolje ne krasti.

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro ustvrdio je u srijedu da je HDZ glavni generator korupcije zadnjih 25 godina i da je nemoguća misija očekivati da se oni koji su izvor korupcije bore protiv korupcije.

“Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije i hrvatski građani moraju znati da je Hrvatska u prvoj trećini zemalja u svijetu po percepciji o količini korupcije kod nas. Hrvatska je među prvih pet zemalja u Europskoj uniji kada je riječ o percepciji korupcije i prva u jugoistočnoj Europi. Ta korupcije je nešto što građane odbija od politike i pridonosi vrlo lošoj demografskoj politici jer mladi ljudi suočeni s takvim problemom jednostavno se ne žele kućiti i živjeti u ovoj našoj lijepoj zemlji”, upozorio je Škoro na konferenciji za novinare.

Škoro: HDZ je glavni generator korupcije

“Naš dizajner nam je izradio prigodne maske za danas i na njih je stavio nekoliko afera koliko je stalo, a zapravo bismo trebali imati skafander da bi stale sve, no zanimljivo je da sve one vode prema jednoj stranci, a to je HDZ. Dakle, HDZ je glavni generator korupcije zadnjih barem 25 godina i očekivati da se oni koji su izvor korupcije bore protiv korupcije je nemoguća misija”, istaknuo je.

Zastupnici Domovinskog pokreta su nosili zaštitne maske na kojima su ispisane afere – ‘Krš-Pađene’, ‘Fimi-medija’, ‘Janaf’, ‘Spice’, ‘Ina-MOL’, ‘imovinske kartice’ uz napomenu ‘nastavi niz’.

Najbolje je ne krasti

Upitan što će on učiniti u borbi protiv korupcije, Škoro je odgovorio da prvo treba krenuti od sebe i da je najbolje ne krasti. “Nitko od zastupnika Domovinskog pokreta nikada nije bio ni prozvan niti je sudjelovao u aferama i na to smo silno ponosni. Dovoljno smo odgovorni, a to sam ja već i napravio s obzirom na to da sam jedno vrijeme i bio član i saborski zastupnik HDZ-a, da preuzmem dio kolektivne odgovornosti”, kazao je.

Međutim, napominje, možda je bolje to isto pitanje uputiti članovima HDZ-a koji su napravljeni od teflona, a što smo, kaže, vidjeli i u današnjoj raspravi o lokalnoj samoupravi u kojoj ministar ne odgovara na naša pitanja nego ‘baba šumom, djeda drumom’. No, to je igrokaz u kojem moramo sudjelovati, zaključio je Škoro.

