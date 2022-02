Predsjednik Ustavnog suda RH, Miroslav Šeparović, danas je u izjavi za medije komentirao odluku i rješenje Ustavnog suda o covid-potvrdama u javnom sektoru.

Ustavni sud je u utorak odbio zahtjev 35 oporbenih saborskih zastupnika i prijedloge još 28 drugih podnositelja koji su tvrdili da je neustavno i nezakonito uvođenje covid potvrda u javnom sektoru.

Ustavni sud je djelomično usvojio zahtjev i prijedloge za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom odluke o uvođenju covid potvrda u javni sektor u dijelu koji propisuje iznimke od primjene u odnosu na studente prilikom boravka u prostorijama visokih učilišta.

Ukinuo je mogućnost da pojedino visoko učilište odluči drukčije, tj. da studente obveže da prilikom ulaska u prostore visokih učilišta predoče covid potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju covida-19.

'Ova odluka nema veze s referendumskim pitanjima'

"Stožer je propisao iznimke od primjene te odluke, između ostalog ta odluka se odnosi i na studente koji prilikom ulaska na Sveučilište nisu trebali pokazati covid potvrdu, osim ako to Sveučilište drugačije ne propiše i to smo odlučili ukinuti jer smatramo da je to protuustavno. Provjerom kod Sveučilišta zaključili smo da neki provjeravaju, a neki ne i odlučili smo da se kod studenata neće provjeravati", rekao je Miroslav Šeparović.

Otkrio je da više nema zahtjeva za odlučivanju o ustanovnosti odluka o COVID potvrdama, no ima još i prijedlog o ustavnosti zabrane okupljanja građana.

Komentirao je i pitanje referendumske inicijative o ukidanju COVID potvrda. ''Ova odluka nema veze s referendumskim pitanjima. Ako ono i dođe na Ustavni sud, onda se to odnosi na odluku o ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja'', pojasnio je.