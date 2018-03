MIRO KOVAČ JE POSTAO PERSONA NON GRATA U HDZ-u: Zbog neugodne situacije u Sesvetama, Jandroković ga iznenada izbrisao s popisa govornika?

Čini se da je zbog jednog neprimjerenog govora Miro Kovač dobio zabranu držanja govora u ime stranke.

Iako se i ovih dana obraća medijima, Miro Kovač, kako sada stvari stoje, više ne smije govoriti na stranačkim skupovima koji imaju veliku ulogu u mobilizaciji članstva. Ova priča počinje krajem veljače kad je Kovač bio na proslavi osnivanja HDZ-a u Sesvetama. Iako je sjedio za stolom s ministrom Goranom Marićem, predsjednikom zagrebačkog HDZ-a Andrijom Mikulićem, predsjednikom Zajednice utemeljitelja HDZ-a Mariom Kapulicom i Antom Plazonićem, šefom stranke u Sesvetama, koji su održali prigodne govore pred članstvom, obraćanje Mire Kovača nije bilo predviđeno.

Neugodnjak

No, iz publike se tražilo i od Kovača da nešto kaže. Tad se, piše Novi list, dogodila jedna neugodna situacija jer organizatori skupa prvo nisu znali kako da se postave prema tim zahtjevima, no naposljetku su Kovaču dali zeleno svjetlo da izađe na pozornicu.

Prema riječima njegovih stranačkih neistomišljenika, Kovač je održao ‘sasvim nesadržajan govor o vanjskoj politici i posjetu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji nije imao nikakve veze s obljetnicom HDZ-a’. Ipak, okupljeni su ga pozdravili pljeskom.



Tri dana kasnije, na stranačkom skupu u zagrebačkom Trnju, Kovač je inicijalno bio uvršten među govornike, no u gotovo posljednji trenutak je izbrisan s tog popisa i to, navodno, na intervenciju Gordana Jandrokovića, piše Novi list.

Cilja na mjesto predsjednika?

Iako je Kovač, inače međunarodni politički tajnik stranke, na listi za parlamentarne izbore bio u 9. izbornoj jedinici i to na vrlo niskom šestom mjestu, s obzirom na to da živi u Zagrebu, komunikacija s članstvom u glavnom gradu mu je od velike važnosti. Razlog zbog kojeg je Kovač postao persona non grata za HDZ-ovom govornicom možda leži u činjenici da se upravo Kovača vidi kao pretendenta na Plenkovićevu poziciju.