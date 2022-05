Mađarski premijer Viktor Orban s vremena na vrijeme potegne neku drsku velikomađarsku izjavu kojom zadire u hrvatski teritorij. Zadnja u nizu bila je isprovocirana pritiskom Bruxellesa na Budimpeštu da podrži embargo na uvoz ruske nafte o kojoj Mađarska ovisi u ogromnoj mjeri.

"Oni koji imaju more i luke mogu donijeti naftu na tankerima. Da nam nisu uzeli more, i mi bismo imali luku", pojadao se Orban.

'Pod pritiskom je europskih partnera'

Njegova opaska odnosila se, dakako, na hrvatski Jadran čiji je dio nekoć davno bio pod vlašću Ugarske. Orbanovu izjavu u Dnevniku Nove TV prokomentirali su bivši ministri vanjskih poslova, Vesna Pusić i Miro Kovač. Pusić je rekla kako nije iznenađena te dodala kako se radi o potpuno neprimjerenoj izjavi.

"Redovna procedura je da treba zvati veleposlanika Mađarske i izvući mu uši“, kazala je.

Kovač, pak, kaže da je Orban malo nervozan.

"On je očito malo nervozan i pod pritiskom europskih partnera zbog traženog embarga na rusku naftu", rekao je.

'U Mađarskoj ne vlada demokracija'

Poznavajući povijest Mađara i hrvatsko-mađarske odnose, kaže Kovač, Orbanu je teško prihvatiti da bude ovisan o Hrvatskoj, a naftovod ide preko Hrvatske. No Orban će, istaknuo je Kovač, morati prihvatiti da prima naftu preko Hrvatske.

Vesna Pusić je podsjetila kako je trenutno suspendirano korištenje europskih fondova za Mađarsku.

"Ono što je sasvim očito je, kao što je on sam rekao, da u Mađarskoj ne vlada demokracija, odnosno, kao što kaže vlada neliberalna demokracija – to je otprilike kao drveno željezo: kontrola medija od strane vlasti. Čak nisu mogli podnijeti ni srednjeeuropsko sveučilište koje je jedno od najboljih u ovom dijelu Europe, pa su otišli većinom u Beč", rekla je Pusić.

'Plenković mu treba reći: Viktore, nemoj više'

Na pitanje zašto Hrvatska nikada nije sudjelovala u kritikama Mađarske, Kovač je odgovorio da s Mađarima realno imamo vrlo razvijene gospodarske, političke i kulturne odnose, ali da su ove stvari neprihvatljive.

"Ja očekujem i od predsjednika Vlade da će mu to reći, ili predsjednik Republike kada ga vide – Viktore, nemoj to više raditi smiri se. Da mi sada govorimo o nekom Zemunu, bilo bi to smiješno“, naglasio je Kovač.