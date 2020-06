MIRO KOVAČ I ANDRIJA MIKULIĆ IPAK ĆE BITI NA IZBORNIM LISTAMA HDZ-A: Do Sabora će morati preferencijalnim glasovima

Miro Kovač, Andrija Mikullić i Domagoj Ivan Milošević će, prema još nepotvrđenim informacijama, biti na posljednjim, 14. mjestima na izbornim listama HDZ-a pa će im za ulazak u Sabor trebati preferencijalni glasovi

Miro Kovač je na unutarstranačkim izborima u HDZ-u bio protukandidat i žestoki kritičar Andreja Plenkovića, no ipak će, prema informacijama koje je dobio N1, biti na izbornoj listi za parlamentarne izbore. Kovač će, prema još nepotvrđenim informacijama, biti na listi u 2. ili 9. izbornoj jedinici, i to na posljednjem, 14. mjestu. To znači da će mu za ulazak u Sabor biti potrebni preferencijalni glasovi.

Mikulić nije želio biti kandidat?

Inače, Kovač je u 9. izbornoj jedinici i na prošlim izborima osvojio mandat zahvaljujući preferencijalnim glasovima. Posljednja mjesta na listama, prema informacijama kojima raspolaže N1, dobili su i Andrija Mikulić, šef zagrebačkog HDZ-a i glavni državni i inspektor te Domagoj Ivan Milošević., koji je također bio Plenkovićev oponent na unutarstranačkim izborima.

Izvori bliski Mikuliću tvrdili su da je on sam Plenkoviću rekao da ne želi biti na listi, dok su drugi izvori tvrdili kako želi na listu, ali da to u vodstvu HDZ-a ne žele. Prema ranijim informacijama, na listi u 5. izbornoj jedinici ipak bi trebao biti i Stevo Culej, koji je na predsjedničkim izborima u prvom krugu podržao Miroslava Škoru, a ne HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović. Od ranije se zna da će u 7. izbornoj jedinici prolazno mjesto na listi dobiti i Davor Ivo Stier, koji je također bio Plenkovićev oponent na izborima u HDZ-u.

Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a danas će usvojiti izborne liste i tada će biti posve jasno tko je sve na listi.

Bjelovarsko-bilogorski HDZ demantira ‘poluistine’

A iz HDZ-a Bjelovarsko-bilogorske županije reagirali su na gostovanje premijera Plenkovića u jučerašnjoj HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u 2”. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković gostujući u nedjelju na HRT-u predstavio je glavne točke našeg programa s kojim tražimo povjerenje hrvatskih građana za “drugo poluvrijeme” u kojem ćemo ostvariti sve strateške ciljeve postavljene s njegovim izborom za predsjednika stranke. Zbog svojih članova, simpatizera, ali i najšire javnosti zbunjene nevjerojatnom količinom dezinformacija, poluistina i lažnih vijesti koje kolaju medijskim prostorom, smatramo važnim istaknuti ključne poruke i razloge zbog kojih je za Hrvatsku najbolje dati povjerenje našoj listi.

1) Hrvati na ovim izborima biraju između eksperimenta, avanturizma i neiskustva s jedne strane i sigurnosti za svoj posao, svoje zdravlje i napredak države;

‘Vlada je na najboljem putu ispuniti sva obećanja’

2) Hrvatska vlada na najboljem je putu ispuniti sva obećanja iz prethodne kampanje i svi ekonomski pokazatelji idu joj na ruku: rastu plaće, mirovine i zaposlenost, smanjuje se javni dug, podiže rejting zemlje do investicijskog, smanjuju porezna davanja, jačaju potpore gospodarstvu… Stoga ne čudi što joj pristupaju brojni poduzetnici koji su zahvaljujući sedam milijardi kuna potpore sačuvali poslove i tisuće radnih mjesta svojih zaposlenika;

3) HDZ-ova vlada pokazala se učinkovitom u dvije neočekivane krize koje su prijetile urušavanjem cijelog sustava – krizu s Agrokorom i pandemijom Covida-19 za što je dobila priznanja međunarodne zajednice. Podmirila je i milijunske dugove brodogradnje koji su se gomilali godinama;

4) do sada nije bilo ni jedne vladajuće garniture koja se tako odlučno upustila u borbu protiv korupcije na svim razinama i bez obzira na stranačku pripadnost. Umjesto objeda kako se radi o korumpiranoj stranci, istina je da nikada nije bilo toliko volje i odlučnosti da se svi lopovi, osobito oni koji uzimaju javni novac, stave u za to prikladne ustanove. Također, u HDZ-u je nulta tolerancija prema huliganskim ispadima mržnje prema bilo kome, a posebno pripadnicima manjina;

5) Hrvatska demokratska zajednica u 21. stoljeću postala je suvremena demokršćanska stranka s nikad većim ugledom u svijetu i EU, kao stranka, ali i Hrvatska kao zemlja; nalazi se baš tamo gdje ju je zamislio njezin tvorac i osnivač HDZ-a Franjo Tuđman.

Suočeni s neprekidnim napadima lijevih i desnih ekstremista, pozivamo još jednom građane da biraju razborito i izaberu put sigurnosti i napretka jedine nam Hrvatske”, poručili su iz HDZ-a.

