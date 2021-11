Na zagrebačkom prosvjedu protiv covid potvrda okupilo se desetak tisuća ljudi, a među njima je bio i Mostov Miro Bulj, gradonačelnik Sinja. Upitali smo ga kako je doživio prosvjed.

'Neka prestanu s podjelama naroda'

"Narod je rekao svoje. Narod je protiv podjela i nelogičnih odluka Stožera koji terorizira narod sa covid potvrdama za koje je dokazano da ne štite ljude od zaraze. Dapače, mi ako smo svi ovde zdravi, a netko ima covid potvrdu i cijepljen je, može nas zaraziti. Neka prestanu s podjelama naroda, narodu ne treba dijeljenje, narodu treba zajedništvo. Jer, ovaj način, da policija čuva policiju, da vojska čuva vojsku, to ne vodi ničemu. Sa ovoga skupa je poslana poruka da je narodu bitna sloboda, to je nešto što je Ustavom zajamčeno i naravno da sam prezadovoljan ovim prosvjedom", rekao je Bulj za Net.hr.

'Još jednom pozivam na razum one koji su doveli narod u ovu poziciju'

Na pitanje očekuje li novi prosvjed, Bulj je rekao naravno.

"Prosvjed je narod. Narod će donijeti odluku i narod osjeća. Stoga još jednom pozivam na razum one koji su doveli narod u poziciju da prosvjeduju po ulicama i da se dijele na cijepljene i necijepljene. Ja pozivam i cijepljene i necijepljene, i one koji imaju covid potvrdu i one koji nemaju, da svi zajedno zaustavimo ovo dijeljenje ljudi kojim se oduzima pravo na život i rad slobodan. Još jednom izražavam zadovoljstvo ovim prosvjedom, jer ipak plamen nade ostaje još uvijek i bit će dobro", kazao je Bulj.

Čulo se i 'Za dom spremni', ali bez reakcije policije

Zanimljivo, nakon razgovora s Buljem, svega nekoliko metara dalje, pored interventne policije, moglo se čuti skandiranje nekolicine ljudi: 'Za dom spremni'. No, policija nije reagirala.