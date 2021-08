Ministar zdravstva Vili Beroš obznanio je u utorak da u Hrvatskoj raste broj novozaraženih koronavirusom i za to optužio starog krivca - okupljanja velikog broja ljudi. Ne samo to, Beroš je uvjeren da će brojke još više rasti nakon alkarskih svečanosti i Velike Gospe. Doduše, na Alki se okupilo pola državnog vrha, a upravo se Sinj, kao jedno od marijanskih svetišta, priprema za svetkovinu Velike Gospe.

Ako se pita ministra zdravstva, prvi ljudi gradova i općina moraju stati prvi na branik borbe protiv koronavirusa. A sinjski gradonačelnik Miro Bulj zaradio je optužni prijedlog na alkarsku nedjelju. Naime, "fajrunt" u tamošnjim kafićima nije bio u ponoć, a Bulj je molio policajce da ih "puste još malo".

'Meni je cilj da prođe sve u redu'

''Bilo je negdje pola noći, kad sam vidio da je došla policija, bilo je ugašeno, prevelik je bio broj ljudi, bile su malo frustracije kod ljudi. Rekao sam policiji da se nekoliko pjesama pušta i to je to. Osobno preuzimam cijelu odgovornost i za to što se događalo u Sinju, nitko nije odgovoran nego Miro Bulj zbog toga da se smire tenzije i situacija.

Meni je cilj da prođe sve u redu, ja sam iznimno zadovoljan da je Alka protekla ovako dobro, a nadam se da će i dani Velike Gospe i da će hodočasnici imati sve uvjete i još jednom pozivam Stožer da postupe razumno i da dozvole da radi produženo radno vrijeme. Posebno me razočarala izjava ministra Beroša koji je pozvao građane RH da ne dolaze našoj Majci, zaštitnici grada Sinja.

U isto vrijeme kada je milijun i pol turista u Hrvatskoj, da jedino u Sinj ne dolaze. Nekoliko tisuća mladih odlazi u Livno, druge države u disko i tamo valjda korona spava tako da što se tiče zaraze taj dio je puno opasniji'', rekao je Bulj za RTL.

Nije odgovorio slaže li se s ministrovom procjenom porasta broja novozaraženih, pogotovo nakon Alke. "Ja nisam baba Vanga, oni su to govorili i nakon Thompsonovog koncerta…programi su bogati, puno je svijeta, ja izražavam što su alkarske tribine bile prepune, nikad nije bilo veselije.

Da li je nekoliko minuta prije ili poslije, ja evo preuzimam to na sebe, pa i na Pelješkom mostu pa i u crkvi kad su premijer i njegovi suradnici, što su bili bez maske, to im opraštam. U alkarskim dvorima svi su bili bez maske. Prema tome, sve im opraštam, ali mi je bitno zadovoljstvo u gradu Sinju što je sve proteklo bez ijednog incidenta'', poručio je Bulj.

'Nije kao jučer u crkvi, kad je premijer bio bez maske'

Franjevci su otkazali i ovogodišnju marijansku procesiju, ali su dodali da će biti održano 27 misa u Sinju i okolici.

''Ja pozivam sve hodočasnike kao što je u Međugorju prepuno, svako malo su im mise i hodočašća, tako u Sinj. Sinj je središte i svetište i Dalmacije i šireg podučja, pozivam sve da dođu i da se održi ta procesija jer je ona u vremenu koje su raspisali, vani je, neće biti problema.

Nije kao jučer u crkvi, kad je premijer bio bez maske, ali ja to opraštam. Ali da nas stavljaju u žice i okove, da naši mladi pjevaju po parku, da hodočasnici se nemaju gdje okrijepiti, da naši OPG-ovi propadaju, mislim da je to besmisleno'', zaključio je Bulj.