U Alkarskim dvorima u Sinju održani su sedmi Tripalovi dani. Domaćini u organizaciji Centra “Miko Tripalo”, bili su poduzetnik Branko Roglić, dugogodišnji prijatelj Mike Tripala te predsjednik Nadzornog odbora Centra i njegova supruga Vjekoslava.

Iako je tema trebala biti sasvim druga, sinjski gradonačelnik je u svome pozdravnom govoru napao Roglićeve zato što su godišnju nagradu dodijelili novinaru i kolumnistu Borisu Dežuloviću, piše Slobodna Dalmacija.

'Neprihvatljivo mi je...'

Bulj je počeo svoj govor time da je Sinj dao brojne ugledne ljude, “koji su preteča Domovinskog rata i slobode Hrvatske” pa je uz Tripala spomenuo braću Marka i Vladu Veselicu. Nakon što je podsjetio na Tripalov politički angažman i obećao da će kao gradonačelnik učiniti sve da se Tripalo u svom rodnom gradu ne zaboravi, Bulj je započeo tiradu.

"Neprihvatljivo mi je da se na “Tripalu” danas dijele i da se inzistira na dijeljenju. Zar je moguće da se u Mikino ime dodijeli nagrada nekome tko je napisao 'Je*o vas Vukovar'? To je sramotno, to je ponižavajuće za taj simbol hrvatski, temelj Hrvatske. Tamo su ginuli sinovi partizana i ustaša, tamo su ginuli i ljudi srpske nacionalnosti. To je za mene sramota, to je ljaga. Vukovar i svetinje da bilo tko spomene, ne ulazeći u novinarske slobode… Mika Tripalo bi se, uvaženi organizatori, stidio toga da je netko rekao 'Je*o vas Vukovar' i dobio nagradu u njegovo ime. Zbog toga i samo zbog toga ne želim sudjelovati na ovome", rekao je Bulj i potom demonstrativno napustio Alkarske dvore.

Nije saslušao drugu stranu

Pri izlasku dvorane, Vedran Đulabić mu je poručio da bi bilo dobro da čuje i prozvane te da treba pročitati i razumjeti spomenutu Dežulovićevu kolumnu.