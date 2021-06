Od zagrebačkog potresa prošlo je više od godinu dana, a bivša pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Mirka Jozić demantirala je tvrdnju da se s obnovom odugovlačilo kako bi neke privatne tvrtke dobile posao zbrinjavanja građevinskog otpada.

''To je čista glupost. Ne znam kako bi drugačije komentirala jednu takvu obnovu s obzirom da grad Zagreb ne može usporiti. Građevinski otpad kad je on dobro sortiran, svaki će građevinar primiti i to besplatno jer mu je sirovina koju on može koristiti dalje'', rekla je Jozić za RTL Danas.

'Prepun Jakuševac'

Jakuševac je zatvoren jer je prepun. Vanđelić pak tvrdi da je Jozić rekla da bi taj posao sada trebale raditi privatne tvrtke, dok ona tvrdi da na Jakuševcu postoji drobilica građevinskog otpada koju koriste Zagrebačke ceste. Dodaje kako je ista privremeno korištena i za šutu koju su građani iznosili iz svojih stanova.

''To smo radili besplatno. Nismo davali privatnim tvrtkama. To su odradila naša komunalna društva. Iz tog razloga nismo mogli primiti građevinski otpad od dvije kuće koje su se rušile'', rekla je Jozić.

'Sugerirala sam da nađe neku građevinsku tvrtku'

'Nazvao me gospodin Vanđelić i pitao može li to na Jakuševac, rekla sam 'ne' i sugerirala da nađe neku građevinsku tvrtku gdje može od te dvije kuće odložiti otpad, ali naravno bez naplate. Građevinske firme dobro sortiran otpad će uzeti besplatno'', izjavila je Jozić koja također tvrdi da se CIOS ne bavi građevinskim otpadom i kako ne zna zbog čega se on uopće spominje.

''Može se baviti time, ali treba imati dozvolu, reciklažno dvorište, deponij i sve ostalo što treba za reciklažno dvorište građevinskog otpada'', rekla je.

Mirka Jozić više nije zaposlenica Gradske uprave, razriješena je pročelničkog mjesta i govori kako je sama tražila razrješenje ugovora o radu.

''Idem u poduzetničke vode. Osnovat ću svoju tvrtku'', najavila je Jozić te dodala da pročelnici nemaju nikakvu otpremninu.