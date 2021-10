Grad je potkraj prošle godine potpisao ugovor za čuvanje praznih stanova i poslovnih prostora sa zaštitarskom tvrtkom Bilić-Erić, za što je u proračunu bilo predviđeno 6,9 milijuna kuna. Navodno, zaštitari su 24-sata dnevno čuvali 70 praznih stanova i 15 poslovnih prostora kako netko ne bi provalio u njih.

"Pojedinačno je čuvanje jednog stana na dan koštalo 924 kune bez PDV-a, mjesečno 27.720 kuna bez PDV-a, odnosno godišnje oko 332 tisuće kuna po stanu čuvanja bez PDV-a. To znači da za trošak čuvanja godišnje jednog gradskog stana, da netko ne provali, smo mogli kupiti novi stan. Čuvali smo prazne stanove kao da su Fort Knox", kazao je na jučerašnjoj konferenciji za medije zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Jozić: 'Izmislila se afera'

Na pitanje je li bivša gradska pročelnica Mirka Jozić, čiji je suprug vlasnik tvrtke Bilić-Erić, na neki način sudjelovala u cijeloj toj priči izbora, Tomašević je kazao da to nije na njemu da utvrdi već na nadležnim tijelima.

"Ja kad sam došla na mjesto pročelnice prije osam godina potpisala sam izjave o sukobu interesa gdje sam navela da kao pročelnica ne mogu potpisivati ugovore s tvrtkom Bilić-Erić jer bi to bio sukob interesa i tu sam se ogradila od toga. Grad Zagreb je veliki naručitelj i velike tvrtke imaju interese da se javljaju na te natječaje, a tako su se, ne na moj ured, i oni javljali. Ne znam zašto bi se povezivalo sa mnom", kazala je Jozić za RTL Direkt.

"Postoji zakon o javnoj nabavi. Ako itko, onda Tomašević ne bi htio potpisati ugovor s Pripuzom, a ipak ga je potpisao jer je njegova ponuda bila najbolja. Sve danas što se dogodilo je upravo iz razloga da se prikrije fijasko koji su doživjeli s C.I.O.S.-om, izmislila se afera", kazala je Jozić.

'Ne vjerujem da Tomašević ima išta protiv mene'

Komentirala je napise iz 2018. da je tvrtka njezina supruga dobila posao od 80 milijuna kuna za osiguranje svih zgrada Holdinga.

"Svašta je pisano. Kad bismo vjerovali onome što je napisano svašta bi bilo. Ja mislim da su to tekstovi koji su plaćeni od nekoga, naručeni od nekoga. Ne pratim poslove svog supruga. Ne pričamo tko se na koji natječaj javlja i tko što radi", kazala je Jozić.

"Ne vjerujem da Tomašević ima išta protiv mene. Ja sam odstupila sa svog mjesta, ponudila sam mu sve projekte koje sam ostavila, stavila sam se na raspolaganje, ne vjerujem da bi mi tako vraćao. Nije me poslije nikad nazvao. Dok sam bila tamo dva dana nešto smo se čuli, ali nije imao pitanja o projektima koje sam ostavila iza sebe", kazala je.

Rekla je i da nju nitko nije zvao vezano uz dokumente koje je uzeo USKOK, a ni njezina supruga.

"Čula sam prije dva tjedna da tako nešto postoji, priča o tvrtki mog supruga da se tako nešto priprema i baš danas je to izneseno u momentu kad su svi novinari bili spremni da pitaju što se zbiva s ugovorom s C.I.O.S.-om. Govoreno je prije da se s C.I.O.S.-om sklapaju ugovori iz prijateljskih razloga, ne zato što je to sposobna tvrtka da to odradi za Grad Zagreb", kazala je.

Problemi s otpadom

Komentirala je i sve probleme s otpadom u Gradu Zagrebu.

"Preuzela sam gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša 2018. godine, to se pripojilo mom uredu i od tada do lipnja 2021. došli smo na razdvajanje otpada od 44 posto, podijelili smo spremnike na kućni prag, nabavili specijalna vozila da ih prazne i napravili iskorak.

Pripremili smo projektnu dokumentaciju za izgradnju postrojenja za obradu biootpada, ali u Novskoj jer je politika bila protiv lokacije koja je po prostornom planu bila predviđena. Taj projekt je dobio lokacijsku dozvolu", kazala je.

Situacija u Holdingu

Osvrnula se i na situaciju u Holdingu.

"Kad pogledate Zagreb, Holding i trgovačka društva u vlasništvu grada govorimo o godišnjim prihodima od oko 14-15 milijardi kuna. Pravite problem od 10 milijuna kuna opomene od dobavljača, nije to još bila ovrha jer su se dobavljači javljali da hoće naplatiti dugove. S njima se znalo sjesti i napraviti obročnu otplatu. Bila sam direktor financija u Holdingu gdje smo imali veće probleme nakon one financijske krize, ali riješili smo to i nikad nismo dobili tužbu niti bili blokirani. Danas kada imaju podršku Vlade, gdje su dobili 400 milijuna dodatnih sredstava kroz Zakon o obnovi, u proračun grada dolazi dodatnih 400 milijuna koje mi nismo imali, 45 milijuna je nedavno sjelo iz EU fondova, to nitko ne spominje. Mislim da se radi o nesnalaženju i upiranju prstom u nekog da se opravda", kazala je Jozić.

"Što se tiče Holdinga, nije zakonska obveza provoditi javni natječaj. Mislim da je bolje staviti ljude koji su provjereni, koje netko poznaje, koji su se pokazali, a ne uzimati nepoznate ljude na temelju nečijeg životopisa jer znamo da papir sve trpi", kazala je Jozić.