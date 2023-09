Kroz obiteljsko nasilje, već 16 godina, prolazi Mirjana Vidović. Bivši suprug uništava joj život - on sa 140 kilograma manipulira i kontrolira, dok je ona sa 70 paralizirana od straha.

"Gušio me do te mjere da sam ja njemu zadnjim udahom dva prsta gurnula u oči. Da nisam to napravila, on bi mene ubio", otkrila je Mirjana za Danas.hr. "Ti si glupa, tvoja djeca i ti ste niškoristi", riječi su bivšeg supruga koje ju znaju dočekati.

Slomio joj je nos, završila je na psihijatriji pa u sigurnoj kući, a čak joj ni sud nije pomogao. Pri zahtjev za zabranom prilaska je odbio, a na prevaru joj je štetnim ugovorom uzeo obiteljsku kuću.

"Tu nasilnik dobije krila, dobro odbili su je, sad ja mogu nastaviti kako ja želim", kazala je Mirjana.

Centar, policija i sud nisu bili na njihovoj strani

Manje ubojstva žena možda bi trebao biti rezultat novih izmjena zakona. Femicid postaje kazneno djelo, a nasilnik koji se ne bude pridržavao mjera opreza završit će u istražnom zatvoru. To je samo dio najvažnijih odluka Vlade za žrtve nasilja do sada.

"Bivši suprug je počeo piti. To je iz kratkog opijanja prešlo u alkoholizam. On nije htio brinuti za dijete, ali mu je netko savjetovao ako se uspije riješi djeteta da završi u domu da neće plaćati alimentaciju. Napao je i mene i dijete zajedno, ali nije osuđen za to, osuđen je samo za vrijeđanje", ispričala je anonimna žrtva.

Ono što povezuje nju i Mirjanu je to što je njihov nasilnik - slobodan, a platio je kaznu od tek par tisuća kuna zbog prekršaja.

"Tražila sam zabranu prilaska i odbijena je jer nije me nikad prebio do krvi, nije da me pregazio autom ili nešto pa nemam osnovu", kazala je žrtva.

U ova dva slučaja centar, policija i suci nisu bili na strani žrtava, a sve ovisi o njima. Novim zakonom, žene bi trebale biti zaštićenije.

POGLEDAJTE VIDEO: MUP na svojim stranicama objavljuje Kalendar nasilja u kojem javnost može vidjeti koliko je kaznenih djela i prekršaja vezanih uz nasilje u obitelji svakoga dana

'Propisuje se kao kvalificirani oblik teškog ubojstva'

Žrtvu će morati obavijestiti kada nasilnik izlazi iz zatvora, pedofilima neće zločin u zastaru, a ono najvažnije - Hrvatska uvodi kaznu za femicid.

"Propisuje se kao kvalificirani oblik teškog ubojstva, a kazna je minimalno 10 godina do dugotrajnog zatvora od 40 godina", kazao je Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave.

Una Zečević Šeparović, odvjetnica i članica inicijative Spasi me, otkrila je da su "u dosadašnjoj sudskoj praksi imali situacije s 2, 4 metra tako da apsolutno pozdravljamo". Spolno uznemiravanje postat će kazneno djelo, a za silovanje će narasti maksimalna kazna.

Borili su se, vikali, prosvjedovali, bunili se, tražili sastanke... i na kraju su uspjeli. Istanbulska konvencija kod nas, izgleda, nije ostala tek na političkom raskolu.

"I nama su govorili meni se čini 2017. da ćemo dovesti ratifikacijom ove konvencije zombije po cesti u Zagrebu ali meni se čini da sam bio u pravu", rekao je premijer Andrej Plenković. Ipak, ima još puno mjesta za promjene.

"Pa nam se događalo kroz tu analizu da nam se alkoholizam i alkoholiziranost uzimala kao olakotna okolnost", otkrila je Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. A samo u ovoj godini prijavljeno je 253 slučaja teškog obiteljskog nasilja.