Potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore, Mirjana Čagalj, za N1 je pojasnila zbog čega je u posljednje vrijeme poskupjelo gotovo sve što se može kupiti. Ipak, istaknula je da inflacije na jesen neće biti, unatoč tome što "ima nekih malih pokazatelja".

“Od studenog, kada pratimo kretanje cijena, između 80 i 200 posto poskupjeli su željezo, bakar i aluminij. Željezo 150 posto, od 3.8 na 8.6 eura, bakar od 2 i nešto eura do 4.14 po kilogramu, a došlo je i do povećanja cijena osnovnih polipropilenskih proizvoda, sastojaka za cijevi, od 800 do 2200 eura po toni. Ijedan građevinski projekt teško može uspjeti. To se dogodilo zbog poremećaja cijena nafte, smanjene proizvodnje i sada velike potražnje. Nitko prije skakanja cijena nije to mogao predvidjeti, pa su u problemu oni koji su prije dogovorili poslove”, pojasnila je Čagalj uzroke možda i najvećeg poskupljenja od svih.

Moguća je regulacija

Naporima HGK građevina ipak nije posustala. “Komuniciramo s Vladom, odakle imamo pozitivne povratne informacije. Ministarstva smo upozorili na povećanje cijena, a dobili smo informacije na koje se to načine može regulirati – kroz Zakon o obveznim odnosima i Zakon o javnoj nabavi. Sadašnja se regulativa mora poštovati, ali se ona ubuduće mora promijeniti”, tvrdi Čagalj.

Ovakvo kretanje cijena moglo bi dodatno ugroziti obnovu Zagreba i Banije. Ipak, Čagalj ističe da nijedan izvođač neće potpisati fiksne cijene.

“Hrvatske vode su brzo reagirale u dogovoru s regulatornom agencijom i dali su uputstva na koji će način oni regulirati cijene – a velik broj projekata koji se odvija također treba regulirati. Ako građevinske firme izađu iz projekta, na idućem ćemo natječaju dobiti mnogo veće cijene. Bolje je regulirati cijenu određenih stvari nego izgubiti izvođača. Kada se donosio Zakon o obnovi, država je regulirala maksimalnu cijenu. Neće se uplitati u javna nadmetanja, ali može pomoći, kao što je pomagala tvrtkama za vrijeme pandemije. Njemačka je donijela naputak da poduzeća, ako zbog nabave materijala zakasne s rokovima, neće biti penalizirani, a slično su radile i druge europske zemlje”, poručila je Čagalj.

Cijene neće padati

Potpredsjednica HGK ističe da cijene, unatoč svemu, neko vrijeme još neće padati. “To je burzovna roba i s obzirom na sadašnja kretanja nafte, ne vjerujem da će padati. Za sada su krivulje vrlo eksponencijalnog rasta i ne vjerujem da će ići prema padu. Zakon o obveznim odnosima i Javnoj nabavi – treba izmijeniti nepromjenjivost cijena, jer se tvrtke inače neće javljati na natječaje”, zaključila je.