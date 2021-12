Bivša SDP-ova zastupnica i komunikacijska stručnjakinja Mirela Holy u Novom danu N1 televizije komentirala je istupe predsjednika Zorana Milanovića i njegov odnos s premijerom Plenkovićem.

"Teško je reći kakva je to igra. Čini mi se da Milanović ima svoju agendu, on je očito uvjeren da može dobiti drugi mandat zahvaljujući glasovima desnice. Mislim da je motiviran objavama na društvenim mrežama i anketama. Mislim da je to pogrešan pristup, već mu se obilo o glavu kad je pokušao motivirati desnicu jer je odbio svoje biračko tijelo. To je opasna strategija, glupa rekla bih, jer pokazuje da nije u stanu učiti na svojim greškama”, kazala je Holy za N1.

'Milanović je politički oportunist'

Kazala je da je za Milanovića glasala u drugom krugu, ali "pretpostavlja" da je u drugom krugu dio ljudi glasao kao ona - "ne jer je on dobar kandidat nego protiv Kolinde Grabar-Kitarović".

"Ovo što on sada radi je ispod razine Kolinde Grabar-Kitarović. Ljudi su razočarani jer nisu imali velika očekivanja od njega, ali nisu očekivali da će ovako nisko pasti. Za mene ovo nije iznenađenje. On voli konstruirati spektakle, u komunikacijskom smislu. Kad to radite pokazujete da ste prazni, stvari kojima se on bavi nemaju nikakvu relevantnost za današnju Hrvatsku. I kao premijer je bio takav, nije se bavio stvarima društva. Znamo kakav je bio na pitanju prosvjeda branitelja u Savskoj, koristio je toksičnu situaciju da bi se pozicionirao. On je politički oportunist, čovjek koji nema nikakva uvjerenja. Sklon je tome da bude dramatično i da na taj način sakriva svoju političku prazninu”, kazala je Holy.

“On je pravnik, kad je riječ o pravu, on ima kompetencije. Moj je dojam kad se radi o temama izvan te njegove uže stručnosti on nema ni volje ni želje da se posveti tome”, kaže.

'Plenković se ponaša kao govorni automat'

Upitana tko pobjeđuje u verbalnom sukobu između Milanovića i Plenkovića, Holy je kazala da je "Zoran jako jezičav" te da "ne bira ni riječi ni sredstva da bi se obračunao s ljudima s kojima je u sukobu".

"To nažalost u patrijarhalnom društvo, kakvo je hrvatsko, polučuje određene bodove. Ali mislim da na taj način ljudi više govore o sebi nego o onome koga diskreditiraju.

Plenković se ponaša kao govorni automat, zna biti jako arogantan, bezobrazan i ciničan. Ima sličnosti s Milanovićem, ali se voli koristiti metajezikom koji ljudi ne razumiju jer na taj način želi pokazati koliko je superioran. To je, rekla bih, pokazatelj jednog frustriranog karaktera", zaključila je Holy.