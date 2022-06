Dva dana nakon što je u zagrebačkom parku Ribnjak održan program Povorke ponosa, u kantama u parku, i oko njih, sve je puno smeća. Nova gradska vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem na početku mandata najavila je "obračun" s komunalnim otpadom u glavnome gradu, ali građani i dalje primjećuju prenatrpane kante i vreće smeća porazbacane oko njih.

Je li nova gradska vlast u prvih godinu dana mandata mogla učiniti više po pitanju učinkovitijeg upravljanja otpadom u u Gradu Zagrebu, za Net.hr komentirala je bivša ministrica zaštite okoliša i prirode u Milanovićevoj vladi Mirela Holy.

'Komunalne službe opstruiraju gradonačelnika'

NET.HR: Kako biste komentirali da nakon Povorke ponosa, koja je održana u subotu, nije odmah organizirano čišćenje Ribnjaka? Odnosno, kako komentirate činjenicu da je i u ponedjeljak ujutro park bio pun smeća?

HOLY: Moj je dojam da nažalost zagrebačke komunalne službe u velikoj mjeri opstruiraju gradonačelnika i da se dio problema, s kojim se susreću Zagrepčani i nova gradska vlast, može pripisati opstrukciji od strane komunalnih službi. Međutim, velika je odgovornost i na gradskoj vlasti - trebali su pronaći mehanizme kojima su se mogli obračunati s time.

NET.HR: Na koji način točno?

HOLY: Mislim da se moglo ići s teškim povredama radnih obveza i zakonom propisanim sankcijama koje slijede nakon određenog broja ponavljanja. Djelomično je podijeljena odgovornost. Definitivno možemo govoriti o opstrukciji komunalnih službi, ne samo Čistoće već i Odvodnje i Vodovoda jer se vidi određeni otpor. Tu je godinama građen sustav kadrova odanih Milanu Bandiću i tvrtkama povezanim s njim.

'Pomaci u gospodarenju otpadom su nikakvi'

NET.HR: Prema Vašem mišljenju, kako je moguće da gradonačelnik, kojem bi zbrinjavanje otpada trebala biti 'specijalnost', još nije riješio taj problem? Je li već mogao nešto poduzeti?

HOLY: Dijelom je razlog što Tomašević nikada prije nije radio na poslovima upravljanja ovakvim sustavima. Upravljanje općenito javnim službama je poseban mentalitet i trebate biti dosta dobro upoznati sa svim zakonima i propisima u ovom području. Sada se vidi da gradonačelnik nije bio spreman niti na ovaj mentalitet nit na propise kad se suočio s ogromnim problemima. To je dijelom neznanje, dijelom nepripremljenost, a dijelom opstrukcija. Godina dana je prošla, pomaci u gospodarenju otpadom su nikakvi.

NET.HR: Primjećujete li i Vi da je grad i dalje prepun smeća?

HOLY: Grad je definitivno prljav i vidimo da dosta zapinje što se tiče odvoza određenih frakcija otpada, tu bih prije svega spomenula papir i plastiku. Rekla bih da je veliki problem i komunalna zapuštenost, izgled cesta i pločnika u samom centru Zagreba. Primjerice, prilaz prema Cvjetnom trgu, kod pravoslavne crkve - to je sramota, tamo si ljudi mogu slomiti noge. Trebalo bi barem centar grada, gdje su turisti i velika količina ljudi, držati u malo reprezentativnijem stanju. Bez ikakve sumnje, to je djelomično krivica opstrukcije službi, ali grad se mora nositi s tim stvarima, to je pitanje sposobnosti odrađivanja ovog posla.

'Palac gore za pravedniju naplatu otpada'

NET.HR: Kako biste komentirali model koji je gradonačelnik najavio, a prema kojem će se smeće naplaćivati prema fiksnom i varijabilnom dijelu?

HOLY: Apsolutno to podržavam i mislim da je to na tragu njegovih obećanja. Je li to najbolji model? Nisam sigurna, ali je svakako najbrži za provedbu u kratko vrijeme jer se relativno brzo može realizirati bez velikih infrastrukturnih ulaganja. Međutim, je li u pitanju najbolji model? Nije. Više cijenim modele gdje se ide vaganjem otpada i naplaćivanjem, u smjeru pametnog grada, i da se korištenjem pametnih tehnologija ide na kodirane kartice uz pomoć kojih se mogu otvarati spremnici i samo oni koji imaju kartice mogu odlagati otpad u spremnike. Tu bi se točno prema vaganju vidjelo i koliko ste bacili otpada, a tako se može lako definirati i je li netko prekršio određene propise u smislu odlaganja otpada. U to spadaju i podzemni ugrađeni spremnici sa sustavom ugrađenih kartica, no to su veliki financijski zahvati. Ali, palac gore da su barem krenuli s pravednijom naplatom otpada.

NET.HR: Mislite li da će građani poštivati model kupnje vrećica i plaćanja po vrećici ili će biti varanja, stavljanja smeća u druge vrećice?

HOLY: Dok sam bila ministrica, isto su me upozoravali na naš mentalitet, da mi nismo Nijemci ili Austrijanci. Ne slažem se. Ono po čemu se Njemačka, Austrija ili druge zemlje razlikuju od nas je to da oni znaju, ako se ponašam suprotno pravilima, bit ću sankcioniran. Na sustavu je da uspostavi kazne za one koji se ne pridržavaju pravila. Mora biti uravnotežen model, da ljudi znaju kako određena ponašanja povlače određene sankcije. Ako je suditi po dosadašnjem upravljanju gradom, bojim se da će biti kaotično jer, očito, gradonačelnik još nije pohvatao konce i uspostavio kontrolne mehanizme nad provedbom, što uključuje i komunalne redare.

NET.HR: Mislite li da bi poseban problem mogao biti centar grada gdje ne postoji previše mogućnosti za držanje kanti u haustorima i gdje stanari 'dijele' kante s prolaznicima?

HOLY: Ne odlažu prolaznici samo u kante koje imaju stanari. Postoje i normalne komunalne gradske kante za otpad. Mislim da bi ih trebalo biti daleko više, kako se ne bi događalo da se otpad odlaže u privatne kante stanara. Slažem se da na nekim mjestima neće biti moguće odlaganje kanti u haustorima. Te bi lokacije trebale biti prve zahvaćene podzemnim kontejnerima, mada ni to nije lako riješiti, a i znači da bi stanari u nekim slučajevima trebali dulje hodati do spremnika. Tu treba biti građanske solidarnosti i pomoći starijim i nepokretnim ljudima.

Model cirkularne ekonomije za učinkovito gospodarenje otpadom

NET.HR: Kako biste Vi riješili problem otpada u Zagrebu?

HOLY: Prvo što treba napraviti je to da Zagreb treba imati jasnu sliku stanja o tome koje se frakcije otpada mogu uporabljivati i reciklirati i na njima treba biti velik naglasak, kako bi se pokrenuo posao prave cirkularne ekonomije. Za druge frakcije otpada koje se ne mogu obrađivati, a koje se i dalje odlažu i predstavljaju problem, treba pod hitno napraviti i inicirati određene gospodarske subjekte. Ako to nije moguće, Čistoća se u tome treba angažirati jer je besmisleno da odvajate otpad, a zatim ga ponovo odlažete na isto mjesto.

Postoji problem uz određene frakcije biootpada. Treba povećati kompostane, ali i kafilerije. To su vrste otpada koje izazivaju neugodne mirise na koje su ljudi dosta osjetljivi. Definitivno treba raditi na sortirnicama otpada i mislim da bi jedan dio rješenja trebao biti katalitička depolimerizacija (tehnologija koja imitira uvjete u unutrašnjosti zemlje, gdje se od organskog materijala stvaraju goriva), zato što su cijene te tehnologije relativno niske, a dobiva se sintetičko gorivo koje se može koristiti u prometu.

Problem samog odvoza i prikupljanja otpada je dio koji je građanima najvidljiviji, ali mi imamo daleko dublje probleme vezano uz to što uopće želimo raditi s takvim otpadom. Ja sam svojedobno SDP-u sugerirala da se ide s jednom lokacijom za cirkularnu ekonomiju, koja bi bila napravljena na potpuno saniranom Jakuševcu. Znam da građani ne bi bili sretni, ali to bi bila gospodarska zona, a ne deponij otpada i tamo bi se doista učinkovito gospodarilo otpadom. Tu bi bila i postrojenja gdje bi se radilo na produljenju životnog vijeka pojedinih proizvoda jer cirkularna ekonomija podrazumijeva i zbrinjavanje kućanskih aparata i produljenje njihova životna vijeka. Ono što je Hrvatskoj potrebno je burza otpada gdje bi se trgovalo otpadom kao sekundarnom sirovinom.

Što se tiče gradskih komunalnih kanti po gradu, postoji učinkovitiji sustav za odvoz otpada od trenutnog jer, primjerice, zašto bi se praznili spremnici za papir ako su polovično puni? Dinamika odvoza nije isto što i količina punjenja kanti. Primjenom umjetne inteligencije mogu se kreirati određene rute gdje se efikasnije upravlja tim tokovima.