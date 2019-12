ŠTO OČEKIVATI? ‘I Milanović je sklon gafovima, ali HDZ stvara ozračje da se sprema crvena opasnost, a to je rizično za Kolindu…’

Ako će Milanović nastaviti komunicirati na način kao što je u izbornoj noći, ima velike šanse osvojiti mandat. S druge strane, Grabar-Kitarović će pripremati HDZ, a rekla bih da je HDZ jedina politička stranka u Hrvatskoj koja kampanje provodi na vrlo profesionalan način, kaže Holy

Mirela Holy, bivša ministrica u Vladi Zorana Milanovića i komunikacijska stručnjakinja, analizirala je za N1 predsjedničku kampanju u drugom krugu izbora i prokometirala tko ima više šanse privući birače.

Za početak se osvrnula na potencijalna televizijska sučeljavanja predsjedničkih kandidata u drugom krugu izbora.

“Kolinda Grabar-Kitarović i njezin tim odlučili su da će ići na televizijska sučeljavanja, a ne više na kampanju po terenu. U jedinom sučeljavanju tijekom prvog kruga izbora pokazala je solidan nastup na televiziji, a na terenu je imala cijeli niz gafova. Zoran Milanović od samog početka inzistira da se kandidati sučeljavaju i sigurno će se odazvati svakom”, rekla je Mirela Holy.

Tko će profitirati od sučeljavanja, teško je prognozirati, kaže Holy. “Milanović ima energiju i karizmu, ali je također sklon komunikacijskim gafovima. Morat će se jako kontrolirati i paziti na koji način će komunicirati. Ako će nastaviti komunicirati na način kao što je u izbornoj noći, ima velike šanse osvojiti mandat.

S druge strane, Grabar-Kitarović će pripremati HDZ, a rekla bih da je HDZ jedina politička stranka u Hrvatskoj koja kampanje provodi na vrlo profesionalan način. Nisu kreativne, ali znaju kojem se biračkom tijelu obraćaju. Dok je kod SDP-a jako puno improvizacije”, pojasnila je.

“Glasači Miroslava Škore su razočarani HDZ-ovci”

“Predsjednica će pokušati dobiti birače Miroslava Škore. Tu se definitivno radi o razočaranim HDZ-ovcima. Smatram da je veliki propust u prvom dijelu kampanje bilo to što se Andrej Plenković previše uključivao u kampanju i bio aktivan sudionik. Trebao je to prepustiti Grabar-Kitarović, bez obzira na njezine gafove”, dodaje.

Dala je i savjet televizijskim kućama. Smatra kako je odabir pitanja na sučeljavanju u prvom krugu bio loš.

“Nisu se fokusirali na ovlasti predsjednika ni na teme koje su važne. Imali smo nekakve trash teme koje su se kontinuirano reciklirale i ponavljale, kvazi ideološka pitanja, apsolutno promašeno. Pitanja se trebaju temeljiti na globalnoj situaciji, s obzirom na to da je predsjednik sukreator vanjske politike”, istaknula je.

Holy smatra da se Milanović treba orijentirati prema lijevom biračkom tijelu, a Grabar-Kitarović prema desnom centru.

HDZ i fiksiranje neprijatelja

“Milanović je trebao nešto naučiti iz svojih pogrešaka i nadam se da ih više neće raditi. I da se neće ponašati kalkulantski u ovoj kampanji. Kada se pokušate svidjeti svima, a on se pokušao svidjeti desnom biračkom tijelu, onda se obično ne svidite nikome. On mora biti svjestan da desno biračko tijelo ne može dobiti. Može mobilizirati lijevo biračko tijelo i biračko tijelo centra, a njih neće mobilizirati ako će pokušavati ulaziti u prostor desnice. S druge strane, za Grabar-Kitarović je dosta opasno ako će previše klizati prema desnom jer dosadašnja analiza svih izbora je pokazala da HDZ pobijedi na izborima kada se drži desnog centra nego kad klizi prema desnici”, kazala je.

Upitana kome više odgovara da se kampanja pretvori u ideološkoj bitku – crveni, crni, ustaše, partizani, Holy odgovara: “Kao što je vidljivo do sada, HDZ pobjeđuje na tom receptu. Kada govorimo o manipulativnoj komunikaciji, to se zove fiksiranje neprijatelja. Oni stvaraju to ozračje da se društvu sprema velika opasnost ako se desno biračko tijelo ne konsolidira jer će onda doći ili crveni na vlast, komunisti, doći će do restauracije Jugoslavije, Srbi će ponovno doći. To su već probane više puta metode i sigurno će se ići na to. To je rizično za Grabar-Kitarović.”