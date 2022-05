U studiju Net.hr-a gostovala je saborska zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović. Na početku razgovora, Ahmetović se osvrnula na nedavnu rekonstrukciju Vlade. "Hrvatskoj Vladi ne treba rekonstrukcija, nego dekonstrukcija. Zbog toga smo uostalom i pokrenuli zahtjev za raspuštanje Sabora koji nije prošao. Mi u SDP-u smatramo da su ove kadrovske promjene inicirane isključivo zbog političkog pritiska javnosti radi teških optužbi ministara koji su zamijenjeni", rekla je Ahmetović, dodajući da se nisu dogodila kaznena djela, odnosno sumnje u kaznena djela ovih ministara, ne bi se dogodila niti ova rekonstrukcija Vlade.

"Ono što mi držimo jest da je čitava Vlada opterećena raznim aferama", kazala je. "Ovo je nekakvo ušminkavanje, nešto što je Plenković naprosto morao učiniti da bi se pokazao kao takozvani borac protiv korupcije, a on je definitivno, usudit ću se reći, zagovaratelj korupcije dok god u svojoj Vladi tolerira ovakve ministre, dok god na vidjelo dana izlaze afere ne samo ministara, nego i vrlo istaknutih ljudi unutar HDZ-a na javnim dužnostima. On zapravo to bagatelizira, tvrdi da o tome ništa ne zna, da bi mediji trebali pitanja postavljati izravno tim ljudima, iako je Plenković selektor tih ljudi te je svojom ignorantskom pričom oko velikih afera njegovih ministara pokrovitelj tih korupcijskih afera i čelni čovjek takvih ljudi i takve Vlade", rekla je.

'Hvala HDZ-u, rade mi PR'

U studiju se osvrnula i na to da su njezin lik i djelo često na meti HDZ-a, koji su o njoj do sada već ispisali bezbroj objava na službenoj Facebook stranici stranke. "Uvijek im se zahvaljujem na tome, oni meni čine nevjerojatan PR", rekla je Ahmetović. "Žao mi je što se ne usude imenom i prezimenom izreći sve laži i optužbe i nazivati me pogrdnim imenima. Nazivaju me čak i komesarkom, i o tome sam progovarala u javnom prostoru; što mi je na čast ako me zovu komesarkom, s obzirom na to da je i njihov utemeljitelj Franjo Tuđman, kojeg oni jako cijene, bio komesar i Titov prvoborac", kazala je.

"Ne znam zašto nemaju hrabrosti imenom i prezimenom stati i reći što misle o kome. Oni su ti koji su i na osnovama bivšeg sustava, na kojem su i izgrađeni, odlučili se za propagandu i to im jako dobro ide", kazala je, dodajući da je upravo njihov sadašnji predsjednik Plenković u svojim najmlađim danima pisao o propagandi kao načinu manipulacije kroz komuniciranje s masama ljudi.

"Oni su od malih nogu upućeni na koji način treba funkcionirati, bez obzira na to što je istina, što su činjenice, a što su podaci. Imaju jedan smjer, jednu rutu kojom idu i kojom komuniciraju. Znate kako se kaže…100 puta izrečena laž postaje istina. Demantij nikada ne vrijedi kao ona prva informacija koja se objavi", kaže Ahmetović

"Odgovara mi da me što češće spominju, pogotovo u ovim temama energetike. Ono što njima smeta je činjenica da pokušavaju naći nešto čime će me diskreditirati, ali im to nikako ne ide jer toga nema. Naprosto ne mogu shvatiti da se ne uklapam u njihov modus operandi krađe javnih sredstava pa me nemaju kako drugačije diskreditirati nego reći da sam komesarka", rekla je.

"Motivirana tom njihovom opsjednutošću sa mnom, mojim likom i djelom, bit ću još ustrajnija. Znaju da neću odustati, da ću na svaku njihovu objavu, na svaki njihov komentar, još žešće odgovoriti, i naravno uvijek potkrijepiti svoje stavove i svoj izričaj dokumentacijom i to je ono što ih žulja. Kako se kaže, pravda je spora, ali je dostižna i stići će ih kad-tad", rekla je.

Smatra kako će se stvari promijeniti na sljedećim parlamentarnim izborima. "Htjela bih istaknuti da je činjenica, bez obzira na ankete podršci HDZ-u, da oko 80 posto građana ne podržava smjer kojim Vlada ide, ne podržava rad Vlade, iz prostog razloga što valjda ne postoji niti jedan jedini član Plenkovićeve Vlade, pa niti on sam, koji nije zagrezao u neku aferu, koji nije znao o nekoj aferi, koji nije dao nalog da se nešto učini protuzakonito ili mimo nekakvih natječajnih uvjeta. Građani to sve vide", rekla je.

Plenkovića stopira desna struja u stranci

Saborska zastupnica komentirala je nedavna zbivanja oko slučaja Mirele Čavajde, koja u Hrvatskoj nije mogla dobiti zakonom zajamčen zahvat prekida trudnoće. Ovaj slučaj podigao je na noge velik dio hrvatske javnosti, ali i saborske zastupnice od centra na lijevo. Upitana planiraju li pokrenuti kakvu referendumsku inicijativu po tom pitanju, Ahmetović je istaknula da je pozitivno iznenađena da su i predstavnici liberala, odnosno HSLS i SDSS dali podršku SDP-ovom prijedlogu zakona o pravu žene na izbor. "Konačno su smogli snage oduprijeti se Plenkovićevoj šapi", rekla je.

Dodala je da su oni (SDP) u potpunosti sigurni da će u Ustav ući odredba o pravu žene na izbor. "Mi smo u SDP-u zajedno s ostatkom lijeve oporbe i centra u razgovorima hoćemo li ishoditi takav rezultat putem Sabora ili ćemo pokrenuti referendum. No jedno je potpuno sigurno - od toga odustati nećemo", rekla je, dodajući da su u tome odlučni.

Upitana zašto Plenković i HDZ čekaju oko tog zakona, kazala je da je činjenica da Plenković u svojim redovima ne stoji dobro. "Njegov background nije oštro desni, međutim oštra desna struja u HDZ-u buja i vrlo je snažna. Naprosto ta konzervativna desna struja HDZ-a ne prihvaća ovakav zakon i nije dozvolila Plenkoviću da ga se prihvati u Saboru. Da se ne bi zamjerio toj konzervativnoj struji, ali i crkvenim strukturama, Plenković nije sam predlagao novi zakon po odluci Ustavnog suda", pojasnila je Ahmetović.

'Čestitam Mostu, outali su se kao klerikalna desnica'

Dodala je da je zanimljivo osvrnuti se na one koji su podržali HDZ, odnosno dizali ruke protiv njihovog zakona, a to je Most. "Most se konačno 'outao' kao klerikalna desnica i ja im na tome čestitam. Zanimljivo je da nisu izrijekom rekli da nisu za ili protiv pobačaja, nekako cijelo vrijeme bježe od verbaliziranja tog svog stava", konstatirala je, dodajući da ju zanima, s obzirom na to da su imali puno primjedbi na njihov prijedlog zakona zašto nisu predložili svoj zakon.

"Zašto naprosto ne predlože zakon o zabrani pobačaja, pa da budemo na čisto što tak Most misli o tome", rekla je. Na pitanje ima li ikoja stranka s desnog spektra snage to predložiti, kaže da očito nema, jer bi u protivnom sada prijedlog bio na stolu. "Znate da HDZ to ne smije predložiti s obzirom na Europsku komisiju, europske povelje, direktive i ljudska prava. Jalov posao bi bio i zbog toga što bi se u takvom slučaju, onaj prosvjed koji je bio za vrijeme rasprave o ovom našem prijedlogu zakona, dignuo na n-tu potenciju. Budite uvjereni da bi SDP priredio takav otpor kada bi se netko usudio taknuti već stečena ljudska prava žena u ovoj državi, da se ne bi nitko niti usudio takvo što predložiti. Građani su se vrlo jasno odredili u ovoj stvari prema ovom problemu i oko 80 posto građana izrijekom podržava pravo žene na izbor. Oni koji su protiv toga su ostali na nekih 5-6 posto u ovoj zemlji. Nadam se da će tako i ostati", rekla je.

'Nitko normalan ne želi biti u Plenkovićevoj Vladi'

Naša sugovornica govorila je i o ministru zdravstva Viliju Berošu za kojeg kaže da ne uspijeva najbolje rješavati sve probleme s kojima se njegov resor suočava. "Imali smo već u sabornici zahtjev za njegov opoziv, o tome smo već raspravljali. On je odavno trebao otići zbog svih skandala kojima je opteretio zdravstveni sustav, poglavito u doba pandemije i vrlo lošeg vođenja te nesretne okolnosti zdravstvenog sustava. Međutim, ovo što se događa i način na koji on postupa kada govorimo neomogućavanju žena da iskoriste svoje pravo na izbor, ja ne mogu drugačije okarakterizirati nego nevjerojatnom sramotom hrvatske Vlade, da jednog takvog čovjeka na čelu ministarstva uopće trpi", kazala je saborska zastupnica Mirela Ahmetović. Smatra da je samo pitanje dana kada će ministar Beroš otići, no problem je Plenkovićev što nitko ne želi u Vladu dok je on vodi.

"Naprosto se nitko normalan ne želi kompromitirati, stati uz Plenkovića i biti dijelom ovakve korumpirane, neefikasne Vlade koja dozvoljava da se ne poštuju niti odluke Ustavnog suda, a kamoli zakoni Republike Hrvatske", kazala je.

"Što je to drugo nego kršenje zakona kada žena ne može ostvariti zdravstvenu uslugu na koju po zakonu ima pravo? Što je to nego kršenje zakonskih okvira Republike Hrvatske? I na to Beroš izađe pred kamere i kaže 'neka se javi meni, pa ćemo vidjeti'", rekla je. Dodala je da je to direktno korištenje položaja i ovlasti ministra, i javno priznanje da možeš nešto ostvariti, da možeš nešto dobiti ako se javiš ministru Berošu.

Potom je u studiju ispričala jednu ekskluzivnu informaciju o sceni koju je doživjela s ministrom. "Evo ja ću sada tu ekskluzivno reći jednu činjenicu da mi je ministar Beroš jednom prilikom dao svoju vizitku, ničim izazvan, i na njoj napisao kemijskom olovkom svoj broj mobitela. Taj mobitel se daje valjda samo točno određenim osobama. Ne znam koja je intencija bila da ja dobijem taj njegov mobitela, ali evo sada mogu reći - nikad ga neću nazvati. Ministre, nikad vas neću nazvati i nikada neću tražiti uslugu nikoga mimo onoga na što imam pravo. Odlučim li se ikada da trebam neku zdravstvenu uslugu, proći ću cijelu proceduru utvrđenu zakonom i proceduru utvrđenu propisima RH", rekla je.

Za kraj je poručila da treba zaustaviti taj HDZ-ov način života. "To je njihov način života, to su oni i prestanimo koristiti nekakve prijateljske, rodbinske, partijske blizine i poznanstva, da bi ostvarivali nešto na što zakonom imamo prava".

Ahmetović smatra da trebamo nove izbore te su zbog toga pokretali proceduru raspuštanja Sabora. "Hrvatska se mora osloboditi okupacije HDZ-a, Hrvatska je umorna od HDZ-a, HDZ-ovih ministara, HDZ-ovog premijera. Mi trebamo nove izbore i trebamo konačno početi raditi u interesu građana Hrvatske. Kada građani postanu strateški interes ove zemlje i njezine Vlade, onda ćemo moći reći da smo nezavisna zemlja, da smo suverena zemlja koja brine o svojim građanima i brine o svojoj neovisnosti, ima za cilj učiniti svojim građanima život boljim. Do tada, ovo je samo predstava HDZ-a, po onom ustaljenom njihovom običaju političkog-mafijaškog funkcioniranja.

Što je još rekla o novom ministru gospodarstva i održivog razvoja, radu oporbe, energetici u Hrvatskoj, ovisnosti energetike o Mađarskoj, pogledajte u cijelom intervjuu