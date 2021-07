Predsjednik Demokrata te bivši ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić komentirao je uvjetovanje radnika koji primaju državne potpore, a koje se odnosi na cijepljenje te se osvrnuo i na samu ideju obveznog cijepljenja protiv koronavirusa. Također, Katarina Peović smatra kako je "poštenije" da se uvede obvezno cijepljenje.

Mrsić smatra kako vezivanje potpora samo za one koji imaju covid-potvrdu neće natjerati ljude na cijepljenje. “Ovo je neki bijeg Vlade od odlučivanja i stvarnosti. l Vlada i Plenković sad pokušavaju zamaskirati to da nismo došli do 50 posto procijepljenosti krajem lipnja i sada se ljude tjera na cijepljenje da bi dobili potpore.

Činjenica jest da je jedini način da osiguramo nastavak života, sezonu i gospodarstvo – da se cijepimo. Obvezno cijepljenje nije popularno jer se na tome gube politički poeni”, rekao je Mrsić za N1.

'Treba biti hrabar i donijeti odluku...'

Dodao je kako je osobna stvar svakoga je li netko cijepljen. “To je u zdravstvenom kartonu. Kada odete na bolovanje, poslodavac može tražiti uvid u razlog otvaranja bolovanja… Obvezno cijepljenje je jedino rješenje. Gledamo ekonomiju, život svih nas, Hrvatsku kao uspješnu zemlju… No treba biti hrabar i donijeti odluku – ili čekati na to da prvo Njemačka donese takvu odluku”, poručio je bivši ministar, dodajući kako je četvrti val neminovan te je upitno hoće li nam turistička sezona završiti prerano.

Mrstić smatra kako imamo veliki problem u javnom sustavu s cijepljenju te da je otpor spram cijepljenja iracionalan. "Vlada ako ne ide s kampanjom mora napraviti odlučan potez i u Saboru donijeti izmjenu zakona da cijepljenje postane obvezno”, poručio je.

'Stožer je donio niz kontroverznih mjera'

Također, ističe kako je utjecaj Stožera na cijepljenje bio negativan.

“Stožer je donio niz kontroverznih odluka, ljudi im ne vjeruju. Capak i Božinović su se svojim izjavama kompromitirali, a ljudi su zasićeni time da se treba cijepiti – tko se htio, cijepio se. Mali je dio antivaksera, a velik dio ljudi je ustrašen i iz nekih svojih razloga se ne cijepe i na njih treba djelovati”, rekao je Mrsić.

"Jedino rješenje je propisati obvezno cijepljenje", ponovio je te dodao kako je premijer neodlučan i "ide s irelevantnom odlukom koja neće promijeniti stvar".

“Od dječjih zaraznih bolesti se umire, cijepljenje je obvezno i to se ne propituje. U Ustavu stoji da je u slučaju zaraznih bolesti moguće uvesti obvezno cijepljenje. Ustavnost tog zakona ne bi trebala biti problem”, rekao je.

“Zakon je jasan, ako se ne cijepite nećete moći ići na koncerte, raditi neposredno s ljudima, necijepljeni konobari neće moći raditi taj posao. Kada je to zakonska obveza, stvari su mnogo jasnije. Gubitak radnog mjesta? Ne, no ako ste u doticaju s drugim ljudima, treba vam se pronaći drugi posao. Obvezno cijepljenje imamo za dječje zarazne bolesti i samo je pitanje kada će neke zemlje u Europi uvesti obvezno cijepljenje”, rekao je.

O zabrani rada nedjeljom

Osvrnuo se i na ideju uvođenja zabrane rada nedjeljom. “HDZ se pokušava dodvoriti konzervativnim krugovima te želi zadovoljiti ovime i lijevu i desnu stranu političkog spektra, no to će rješenje pasti na Ustavnom sudu. U Italiji se radi sedam dana tjedno do 22 sata, a i oni su katolička zemlja.

Dok sam bio ministar, a i dalje to mislim, rekao sam to ne treba rješavati Zakonom o trgovini, nego Zakonom o radu, koji treba reći da se za nedjelju i praznik mora platiti 50 posto više nego druge dane. Mislim da će verzija koja se sada gura, sa 16 radnih nedjelja, pasti na Ustavnom sudu”, rekao je bivši ministar za N1.

Peović: 'Ako se ne želiš cijepiti ugrožavaš tuđu slobodu'

Saborska zastupnica Radničke fronte, Katarina Peović također je komentirala najavu uskraćivanja potpora necijepljenima, smatrajući kako bi bilo "poštenije" da se uvede obvezno cijepljenje.

“Ne znamo kakvo je rješenje, prvo moramo dobiti zakonski prijedlog da vidimo o čemu se radi. Radnička fronta je apsolutno za cijepljenje, i to je jedini način da prebrodimo pandemiju. Vidjeli smo svakakve poruke u Saboru, šalju prikrivene neke poruke da je to nečija sloboda, ali sloboda je do onog trena kada ne ugrožavaš druge. Ako se ne želiš cijepiti ugrožavaš tuđu slobodu", rekla je Peović za N1.

Osvrnula se potom na obvezno cijepljenje. "Vlada se dovela u situaciju gdje ljude ne dovode u ravnopravni položaj, možda bi poštenije bilo da uvedu obavezno cijepljenje, nego da čine što? Najprije su rekli da će poduzetnici biti ti koji su odgovorni za cijepljenje radnika, onda su na pritisak poduzetnika rekli da će radnici biti ti koji će biti odgovorni.

Odgovornost se spušta na najniže razine do onih koji se najmanje mogu zaštititi. Na kraju će biti prisiljeni cijepiti se oni koji imaju najmanju zaštitu. Ljudi nisu stavljeni u ravnopravni položaj”, rekla je.

'Beroš sramežljivo pipa bilo nacije'

Peović je istaknula da se moglo ići i drugačije, a ne se odmah koristiti represivnim mjerama. “Možda ne bi bile potrebne represivne mjere da se nije podilazio određenim lobijima i vidite da Vlada kalkulira koja će mjera biti najpopularnija. Kalkulira se zbog izbornih rezultata, a ne koje su najbolje mjere. Mi sad imamo jako lošu statističku situaciju.

Sada se vidi da Beroš sramežljivo pipa bilo nacije da bi odabrao najpopularniji odgovor. Čuli smo izjavu da ako bude puno zaraženih u četvrtom valu, da on je za obavezno cijepljenje. Princip kojim se vode je princip skupljanja glasova. Bez obzira na to što nema izbora, oni paze na svoj rejting i ići će sa svim potezima koji su društveno prihvatljivi”, zaključila je Katarina Peović.