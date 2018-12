MINISTRU PRAVOSUĐA NIJE JASNO: ‘Ne znam zašto suci pribjegavaju blažim kaznama. Očito je to neka psihologija’

“Blago kažnjavanje mi je teško obrazložiti. Postoji taj raspon minimuma i maksimuma, to je jako bitno pitanje kojem ćemo mi posvetiti veliku pozornost i kod rada naše pravosudne akademije”, kazao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković

O puštanju na slobodu Zadranina Darka Kovačevića zvanog Daruvarac, koji je ljetos u kafiću brutalno pretukao 18-godišnju Lorenu Gurlicu, a silom zakona pušten na slobodu jer je istekao zakonom propisani rok za zadržavanje u pritvoru, u emisiji “Točka na tjedan” N1 televizije govorio je minsitar pravosuđa Dražen Bošnjaković. On je nedavno najavio izmjene Zakona o kaznenom postupku (ZKP).

“Ovdje je jedan poseban stjecaj okolnosti u tom predmetu. Razbolio se raspravni sudac koji je proveo većinu dokaza. I kada je došla druga sutkinja, uslijedili su zahtjevi za izuzeće”, prokomenitrao je ministar Bošnjaković dodavši kako će se to što Kovačević već ima policijski dosje uzimati u obzir kad se bude odmjeravala kazna.

Nije zamišljeno da izuzeće sudaca bude taktika branitelja

Osvrnuo se i na mjere opreza donesene u ovom slučaju nakon zakonskih rokova?

“Ja sad u same detalje neću ulaziti. Ono što je sucu u tom trenutku ostalo jest da odredi takve mjere. Oni su to izrekli u najboljoj namjeri da ne bi došlo do još nekog incidenta. Ono što moram reći jest da je najveći problem da se nije uspjelo završiti u šest mjeseci, zato smo mi najavili neke mjere”, kazao je.

Na pitanje ide li se u izmjene ZKP-a zbog ovog slučaja, ministar pravosuđa odgovorio je niječno.

“Ne, ne idemo zbog ovog slučaja. Kad se dogodi ovakav slučaj pokušat ćemo u krugu neke stručne javnosti odgovoriti na ova pitanja jer vidimo da je institut izuzeća sudaca često na dnevnom redu. Naprosto se to po našim ocjenama prečesto događa i prelazi u zloporabu instituta. To nije zamišljeno da bude braniteljska taktika”

Izmjene zakona, najavio je, mogle bi ući u proceduru u prvom kvartalu iduće godine. Naglasio je kako se radi o ozbiljnom projektu i da je sklon tome da se izradi i posev novi zakon za što je, po njegovim riječima, potrebno godinu do godinu i pol i to za izradu radnog teksta. Rekavši da ga se “ne uzima za riječ”, Bošnjaković je ustvrdio da bi 2020. godine bilo u redu imati okvir novog zakona.

“Moramo graditi klimu da je nasilje krivi pristup”

Prokomentirao je i Istanbulsku konvenciju koja je na snazi dva mjeseca, istaknuvši kako imamo i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i nasilja nad ženama.

“Dokumenti sami po sebi nisu dovoljni. Mi moramo graditi atmosferu, klimu u društvu da je nasilje apsolutno krivi pristup. Bez toga mi se možemo svesti na penalni sustav. Sud uvijek dolazi kao krajnja instanca, kad se nešto već dogodi”, rekao je Bošnjaković.

Na opasku novinarke da se u slučajevima obiteljskog nasilja uglavnom propisuju male kazne, ministar pravosuđa ističe da su napravljeni bitni iskoraci.

“Kad se sjetim kako su se postupci nekad vodili i danas, to nema veze jedno s drugim. Mi imamo te pomoći koje pružamo žrtvama. Zaista smo dostigli određene standarde. Naravno, ima tu prostora još uvijek. Što se kazni tiče, inače je naša kaznena politika, najblaže rečeno, blaga. Nama se jako puno vrti oko minimuma”, kazao je za N1.

“Svaka kazna je predmet za sebe”

Osvrnuo se i na činjenicu da suci ne vole izricati više kazne.

“Meni je to teško reći, ali očito da neka psihologija, kad se donosi odluka, gledaju se olakotne okolnosti pa se onda uvijek dođe do tih minimuma. Tako da je zakonodavac čak išao tehnikom da diže taj minimum. Svaka kazna je predmet za sebe, nijedna ne može biti ista jer nijedan počinitelj nije isti. Mi sad imamo jednu mladu, novu službu, a to je probaciju. U njenom okviru imamo 14 područnih ureda diljem Hrvatske, tu su psiholozi, sociolozi, pravnici koji pomažu DORH-u, sudovima… Kad smo išli sa zadnjim analizima suci su rekli da su jako zadovoljni s tim. Važno je spoznati i vidjeti razloge. Vrlo je lako nekoga optužiti, no zadaća je spoznati zbog čega se to dogodilo. Blago kažnjavanje mi je teško obrazložiti. Postoji taj raspon minimuma i maksimuma, to je jako bitno pitanje kojem ćemo mi posvetiti veliku pozornost i kod rada naše pravosudne akademije”, kazao je Bošnjaković dodavši da je, općenito gledajući, ta pojava jako upitna.

