MINISTRICE, NEŠTO ZA VAS: Evo kako obnoviti vozačku, paziti se morate skrivenih troškova

Nakon što je otkriveno da je ministrica Gabrijela Žalac gotovo tri godine vozila bez da je produžila valjanost vozačke dozvole, u Ministarstvu unutarnjih poslova zaprimili su povećan broj zahtjeva za produljenjem valjanosti vozačke. Kako piše 24sata, dok su prije vozačke uglavnom vrijedile do 65. rođendana, sada u pravilu vrijede 10 godina, ako ne postoje neka zdravstvene ograničenja poput lošijeg vida.

Stoga, iako nekima vozačke dozvole vrijede i do, primjerice 2044., prema novom Pravilniku o vozačkim dozvolama, on će je ipak prije morati promijeniti. “Vozačke dozvole koje su po prijašnjim propisima izdane do 65. godine života vozača vrijede do isteka roka na koji su izdane, a najdulje do 19. siječnja 2033. godine”, piše u članku 32.

Zahtjev za vozačku dozvolu može se predati u policijskim postajama, a ako se dozvola mijenja samo zbog isteka roka važenja, vozač neće trebati ponovno na liječnički pregled. Ako tražite po prvi put vozačku dozvolu, ako vam je istekla zbog zdravstvenog ograničenja, profesionalni ste vozač B kategorije ili obnavljate dozvolu za kamion, autobus ili radne strojeve, onda ćete morati priložiti potvrdu o liječničkom pregledu koja nije starija od šest mjeseci.

Ekspresni, ubrzani i redoviti postupak

Da biste produljili dozvolu potrebno je priložiti i potvrde o uplatama upravne pristojbe (biljeg) od 15 kuna te još 151, 200 ili 450 kuna, ovisno o hitnosti postupka. Ekspresni postupak tako stoji 465 kuna, ubrzani stoji 215 kuna i traje tri radna dana, a redoviti stoji 166 kuna i traje do 30 dana. Ako želite da vam gotova vozačka dozvola stigne na adresu, na treći račun trebate uplatiti 30 kuna.

Zahtjev za novu vozačku dozvolu može se podnijeti i putem sustava e-Građani, za što vam je potrebna nova e-osobna iskaznica. Uz zahtjev treba priložiti i skenirane dokaze o uplati takse (15 kuna), izrade (159 kuna) i eventualno dostave (30 kuna), a vozačka će u redovnom postupku biti gotova u roku od 30 dana.

Doduše, od 1. siječnja 2014. izdavanje nove vozačke može biti uskraćeno vozaču koji nije platio dospjelu i pravomoćnu kaznu za prometni prekršaj.

Skriveni trošak

Podaci o kaznama za prometne prekršaje nisu javno dostupni, vode se u Registru neplaćenih kazni i ne može ih svatko sam provjeriti. Pri predaji zahtjeva za novu dozvolu vozač stoga može dobiti i podatke za uplatu neplaćene kazne. Nakon uplate podaci iz Registra neplaćenih kazni brišu se automatski u roku od jednog ili dva dana. Informacije vezane uz Registar neplaćenih kazni mogu se dobiti radnim danom na telefon 01-3714-262 ili na e-mail prekrsajna@pravosudje.hr.

Zbog tih prekršaja ne može se produljiti ni registracija automobila, piše 24sata.