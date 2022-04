Cijene hrane rapidno rastu, a nisu pomogle ni Vladine mjere. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković u RTL-u Danas komentirala je poskupljenja.

PDV je prvog travnja snižen na dio prehrambenih proizvoda, no to, pokazalo se u praksi nije dovoljno jer cijene nisu pale, upravo suprotno. Ministrica je komentirala planira li Vlada nove poteze.

"Tek je 1. travnja stupio na snagu veliki paket Vlade, vrijedan 4 milijarde i 800 milijuna kuna. to je 1 posto BDP-a, to govori sve o veličini paketa. U ovim mjerama PDV je imao važan udio iako je tada fokus bio i javnosti i svih nas na energetici. Mi smo se fokusirali i na hranu, premda to nije bilo u fokusu javnosti i PDV u ovom paketu je vrijedan 2 milijarde i 100 milijuna kuna, a na hranu se odnosi milijarda i 600 milijuna kuna, pored potpora koje su dodatno dane poljoprivrednicima. Stoga ne možemo govoriti da nije riječ o dovoljnom paketu. Ono što se dogodilo nakon najave paketa jest agresija, rat u Ukrajini", rekla je Vučković.

Ništa od zamrzavanja cijena

Dodala da je Vlada pokazala da je brza i razborita da reagira često u nepovoljnim uvjetima.

"Naša je zadaća mjeriti, vagati učinke, pripremati dodatne mjere. Mogu reći u ime Ministarstva poljoprivrede, kad isplatimo sve potpore koje smo najavili, dogovorili i objavili, vezane su za rast cijena umjetnog gnojiva, potpore u sektoru stočarstva, za šećernu repu, sjemenski kukuruz, jer naša očekivanja govore da je potrebno smanjiti neizvjesnost u pogledu sjemena iduće godine", rekla je.

Na pitanje može li se neizvjesnost smanjivati zamrzavanjem cijena, ministrica je rekla da je to mjera koja ima često negativne učinke.

"Cijene se u otvorenim tržišnim ekonomijama se formiraju na tržištu, formiraju se mehanizmom ponude i potražnje. Naša je politika ovih godina - osim kad govorimo o cijenama goriva, to nam je dopuštala uredba - odgovorno gospodariti financijama", rekla je Vučković.

Istaknula je i da zamrzavanje cijena u nekim zemljama imalo negativne efekte.

"Ta opcija nije u skladu sa Zakonom. Kad govorimo o gorivu, bila je. Ako govorimo o hrani i poljoprivredi, to je dio zajedničke poljoprivredne politike. Ona je uređena pravnom stečevinom EU. Baštinimo potpore, mehanizme, velika tržišta i to ima puno veće pluseve", rekla je.

Nestašica hrane

Vučković je dodala i da ne može doći do situacije u kojoj bi se desila nestašica hrane.

"U javnosti se govorilo o ovom problemu s obzirom koliko Rusija i Ukrajina znače na tržištu hrane. Riječ je o izvoznicama skoro 25 posto svjetske pšenice, suncokretovog ulja između 60 i 70 posto. U kratkom roku to može dovesti do poremećaja kod država koje su bile značajne uvoznice njihovih roba poput sjeverne Afrike, Bliskog istoka, jugoistočne Azije. Što se tiče Hrvatske i EU, ova se opasnost ne smatra vjerojatnom", rekla je.

Komentirala je i što će biti s crnim listama trgovaca koji nisu ugradili smanjenje PDV-a.

"Gospodarstvo se ne kreće po jednoj crti. Dogodilo se što se dogodilo s cijenama u ožujku. Eurostat je pokazao da su one narasle na području Europe 7 i pol posto, to je najveći rast u posljednjih 40 godina. Crne liste su se spominjale u kontekstu prilagodbe i prelaska na euro, ne u ovom kontekstu", rekla je Vučković, ne isključujući uvođenje crnih lista.

"Nitko nije miran u vremenu kad se događa veliki rat na europskom tlu, kad se inflacija kreće neočekivanom stopom", dodala je.

Rekonstrukcija Vlade: 'Mnogi bi bili dobri, osobito iz HDZ-a'

Na pitanje hoće li je zahvatiti rekonstrukcija Vlade, Vučković je rekla da je zahvalna na iskazanom povjerenju premijera te da nastoji raditi motivirano i odgovorno.

Dodala je i da je svatko spreman otići iz Vlade i da se nitko nije rodio s funkcijom ministra. Komentirala je i bi li njen državni tajnik Tugomir Majdak bio dobra zamjena na njenoj poziciji.

"Mnogi bi bili dobri, osobito iz HDZ-a, u različitim ulogama. Što se tiče Ministarstva poljoprivrede, poljoprivredna proizvodnja je rasla, uspijevali smo reagirati dodatnim potporama, sanirati krize, održali smo proizvodnju, utjecali smo pozitivno različitim mjerama, a sada je Hrvatska inicirala, a to je popratilo 13 drugih zemalja EU, dodatne mjere koje Europska komisija razmatra. Bit će dobre za proizvođače ali i hrvatske potrošače", rekla je Vučković.