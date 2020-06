MINISTRICA VJERUJE DA PROJEKT RIJEKA EPK IDE USPJEŠNO DALJE: ‘Nadam se da će biti prilike za realizaciju većine programa’

Za Irenu Kregar Šegota, koja je imenovana na to mjesto, ministrica je rekla kako je dugogodišnja zaposlenica Grada Rijeke i u projektu EPK je od samog početka, pa vjeruje da će se projekt uspješno nastaviti voditi i u ovim novim okolnostima

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek izrazila je uvjerenje da će se, nakon što je dosadašnja direktorica tvrtke Rijeka 2020 Emina Višnić razriješena s te funkcije na vlastiti zahtjev, projekt EPK nastaviti uspješno voditi u novim okolnostima.

“Koliko sam shvatila Emina Višnić je u jednom trenutku preuzela posao vođenja tvrtke i koordinaciju programa, što je očito bio preveliki posao, pa i u ovim okolnostima”, komentirala je u srijedu ministrica u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje je predstavila Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020.

Za Irenu Kregar Šegota, koja je imenovana na to mjesto, ministrica je rekla kako je dugogodišnja zaposlenica Grada Rijeke i u projektu EPK je od samog početka, pa vjeruje da će se projekt uspješno nastaviti voditi i u ovim novim okolnostima.

Obuljen smatra da u sljedećem razdoblju fokus treba staviti na hrvatske umjetnike te na drugi način programirati program, kao i kod nacionalnih festivala i drugih kulturnih manifestacija, da se u prvom redu može angažirati što više hrvatskih umjetnika i iskoristiti sredstva koja su na raspolaganju.

“Ovo su izvanredne okolnosti, kulturna suradnja i kulturni život stali su u cijeloj Europi, a Hrvatska je zapravo prva država koja je uspjela polako otvoriti svoja kazališta i koncertne dvorane”, dodala je.

Projekti će doživjeti promjene

Izrazila je uvjerenje da će posebno u ljetnom razdoblju biti prilike da se veliki dio programa realizira, ali sigurno je da će EPK i svi drugi kulturni projekti doživjeti velike promjene.

“Dobili smo novi program Grada Rijeke i on se oslanja u prvom redu na njihove institucije i kulturne djelatnike te suradnju s umjetnicima u Hrvatskoj”, napomenula je.

Po njezinim riječima, EPK je potpuno specifičan po opsegu i trošku te ima zadatosti koja ne postavlja država koja u njemu participira, nego Europska komisija i Europski parlament.

“U ovom trenutku sve ono što su glavna obilježja programa, mobilnost, koprodukcije, suradnje sa stranim umjetnicima, neće se moći realizirati zbog ograničenja putovanja, no treba napraviti program i ovih šest mjeseci što su ostali iskoristiti da se što više angažiraju hrvatski umjetnici”, istaknula je.

“Ne smijemo zaboraviti, da je s jedne strane to pitanje umjetnosti, kreativnosti i sadržaja, no s druge umjetnici od svog rada žive i sada su nekoliko mjeseci bili bez ikakvog angažmana. To vidim kao priliku da se njima omogući kroz ono u čemu su najbolji, svoj rad doprinesu EPK”, dodala je.