Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak potvrdila je u srijedu kako prima prijetnje, a problemi su navodno počeli kada nije produljila ugovor tvrtki Omega Software. Jučer je prijetnje prijavila policiji.

"Kada govorimo o porukama koje su dolazile do mene u obliku prijetnji, to se događalo od kraja ljeta, kraja kolovoza, početka rujna prošle godine. Rečenicu 'bit će krvi do koljena' sam čula u siječnju ove godine. Nisam imala razloga razmišljati o tome da bih išla prema policiji jer je to dolazilo preko osoba koje su obavljale poslove u Ministarstvu i dobronamjerno prenosile te komentare. Ne mogu reći tko je to rekao, o svemu je obaviještena policija, ja ne bih izlazila s imenima", rekla je Tramišak za N1.

'Prijetnje nisu bile ugodne'

Kaže kako nije shvaća da bi se trebala zastrašiti takvim prijetnjama i porukama. "Bilo mi je važno da sustav funkcionira, radi."

Kaže da je nekoliko osoba dolazilo do Ministarstva. "Očito se iz tog razloga ta priča i proširila. Dok to neki dan nije izašlo van ja nisam osjećala potrebu niti smatrala da to prenosim policiji. Policija je jučer došla u Ministarstvo uzela moju izjavu i dalje po tome postupaju. O svemu nisam obavijestila premijera Andreja Plenkovića iz razloga što je Ministarstvo nadležno za upravljanje fondovima i informacijskim sustavom, i to je bila isključivo moja odgovornost i moja obveza kako i na koji način će Ministarstvo funkcionirati", kaže Tramišak i dodaje kako joj prijetnje nisu bile ugodne.

'Ja nemam nikakva upravljačka prava nad FINA-om'

Neki kažu da je zapravo riječ o klanskim borbama unutar HDZ-u.

"Te nekakve informacije i upite sam ja dobivala i ranije od medija. Važno je da je tvrtka Omega software održavala sustav fondova i nadograđivala ga kroz period nekoliko godina prije mog dolaska u Ministarstvo. Ugovor koji su imali je završavao u srpnju prošle godine, njima je istekao, nakon toga je taj posao dodijeljen državnoj tvrtki FINA-i koja je prije toga počela raditi na tom sustavu za Plan oporavka i otpornosti. Sama logika je meni odgovarala da ne raspisujemo nikakve nabave jer su bile indicije da će se javiti samo jedna tvrtka, da ne možemo poštivati načela javne nabave, da FINA može održavati taj sustav, i to je trenutak kada smo mi potpisali ugovor s FINA-om.

U ono što se dalje događa, ja ne mogu ulaziti u poslovne odluke FINA-e niti ja znam s kojim sve informatičkim tvrtkama FINA posluje. I ono što je najvažnije, ja nemam nikakva upravljačka prava nad FINA-om niti joj mogu naređivati. S kojim onim tvrtkama u Osijeku oni rade, ja ne mogu ulaziti", rekla je Tramišak.