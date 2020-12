MINISTRICA ŠTITI INTENDANTICU HNK-A: ‘Tužba za ubojstvo iz nehaja je za osudu! Smrt pjevača se zloupotrebljava’; Ipak, ima i druga strana…

‘Prema mišljenju i nas u Ministarstvu kulture i onih koji su do sada bili u nadzoru, HNK se držao svih mjera’

“Ovo je jedna jako tužna situacija i smrt jednog pjevača iz zbora, koja se zloupotrebljava na jedan ružan način”, rekla je za N1 Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek komentirajući situaciju u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Neshvatljive su joj optužbe za neprovođenje mjera i nemar prema zaposlenicima, na račun intendantice zagrebačkog HNK Dubravke Vrgoč, jer je Vrgoč poduzela sve što je bilo u njenoj nadležnosti.

Obuljen Korižinek napominje da su pristupili ozbiljno i zatražili sva očitovanja od HNK-a te da će ono što su dobili uputiti kazališnom vijeću. “Prema mišljenju i nas u Ministarstvu kulture i onih koji su do sada bili u nadzoru, HNK se držao svih mjera. O tome postoje brojni podaci i to od ožujka. Ne mogu ništa drugo napraviti nego apelirati, kao što sam apelirala i u prvom razgovoru s predstavnikom sindikata, da se u javnost ne izlazi s poluinformacijama”, rekla je Obuljen Koržinek za N1.

“Nažalost, virus je svuda oko nas, svatko se može zaraziti, sve više ljudi ne zna gdje su se zarazili, a podizati kaznenu prijavu protiv bilo koga tko je poduzeo sve mjere za mene je neshvatljivo. Mislim da je motiv osoba koje se time bave vjerojatno neki drugi. Nastavit ćemo pratiti. To nije samo HNK Zagreb, u kontaktu sam sasvim ravnateljima institucija, intendantima… teške su odluke”, dodala je.

Teška situacija

Obuljen Korižinek tvrdi da su dobivali apele od mnogih umjetnika koji ih mole da im omoguće nastavak rada. “I u drugim kazalištima ovise o ulaznicama. Situacija je ozbiljna i teška i tako joj treba pristupati”, rekla je Obuljen Koržinek te dodala da je to profesija u kojoj je veća opasnost.

Naglašava da sva nacionalna kazališta redovito testiraju svoje zaposlenike. “Kazališta testiraju zaposlenike, apeliraju da zaposlenici smanje kontakte van kazališta, smanjene su forme u kojima se nastupa… Kada naiđe zaraza u nekom ansamblu, on prestaje s nastupima i nastupa drugi. Odvojene su i tehnike koje se ne susreću”, pojasnila je ministrica.

“Apeliram na sve da zadržimo razinu komunikacije koja se temelji na provjerenim činjenicama i da ne dižemo tenzije. Pogotovo ne da se barata tezom da će se nekoga tužiti za ubojstvo iz nehaja i tvrditi da je pokojni pjevač bio na pokusu ili predstavi na kojoj nije uopće nastupao, o čemu postoji evidencija. To je za svaku osudu”, poručila je ministrica.

Članica zbora HNK: Ministrica kulture slijepo vjeruje na riječ intendantici

No, s druge strane, Tena Lebarić Rašković, članica zbora HNK, za N1 je rekla kako očekuje da intendantica HNK Dubravka Vrgoč sama da ostavku, jer se mjere sprječavanja širenja koronavirusa nisu provodile u toj kući.

“Gospođa intendantica iznosi neistine u javnost. Papirologiju o provođenju mjera koju šalje – te se mjere na pozornici nisu provodile. Ministrica joj slijepo vjeruje na riječ, jer ona sama nije vidjela što se zaista događa… Ministrici sam na Facebook pisala što se događa na sceni, u komentaru, kada su počele predstave Karmen. Premijera je bila 23.10. Nisam dobila odgovor, ali sam bila pozvana na razgovor s intendanticom, gdje me je dočekao i direktor baletai direktor opere. Mahali su mi ugovorom o radu, na što sam rekla da sam kao zviždač zakonom zaštićena u Hrvatskoj, te da samo upozoravam na propuste koji su se dogodili unutar same kuće”, rekla je Tena Lebarić Rašković.

“Na toj kobnoj predstavi Seviljskog brijača na kojoj igra muški zbor i na kojoj je bio zaraženi statist, u muškoj solo garderobi u pauzi predstave dogodila se scena koja se ne pamti u povijesti kazališta, a to je da u istoj solističkoj garderobi budu i statisti, gdje je u 20 kvadrata bio zaraženi statist, još njih osmero, plus statisti, garderobijeri… Više od 10 ljudi u 20 kvadrata”, rekla je Tena Lebarić Rašković.

Mjere se provode za publiku, ističe.

“Mi smo upozoravali na ovo sve na vrijeme, no sve je rezultiralo kobno po našeg kolegu. Dubravka Vrgoč tvrdi da statist nije bio pozitivan. Mi imamo njegov nalaz i on je pozitivan. Ja sam se razboljela kada i Ante Topić. Rečeno je da on nije bio na predstavama, no bio je na dvije probe Čarobne frule, a ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženim statistom bili su na probi Čarobne frule. On se zarazi preko njih u dvije probe koje traju preko sat, dva”, kazala je.

“Očekujemo da intendantica sama da ostavku, da je ministrica prestane braniti samo na temelju njenih izjava i da stvarno stanje utvrdi strana koja je objektivna, kao i da se u medije ne izlazi s poluinformacijama i rečenicama da je to šačica ljudi”, rekla je Tena Lebarić Rašković.

