Ministrica Nina Obuljen Koržinek je večeras za RTL Direkt govorila o optužbama uhićenih s Geodetskog. Prošli tjedan je u prvoj reakciji na Telegramove tekstove, otkrića nazvala tendencioznim i malicioznim.

Na pitanje je li joj danas žao zbog načina na koji je prošlog tjedna reagirala prema novinarki i mediju koji su objavili informaciju da je Ministarstvo kulture bez javnog natječaja dalo 19 milijuna kuna Geodetskom fakultetu, Obuljen Koržinek je odgovorila da "uvijek pazi na svoje riječi".

"Reagirala sam tako da sam rekla da nije točno da nismo dostavljali informacije, jer smo odgovorili na sva pitanja, i da smatram da je taj komentar bio maliciozan jer smo stavljeni u jedan kontekst koji jednostavno nije istinit. U trenutku kada ne možete provoditi javnu nabavu jer je hitno, rekla sam da smo već 24.3., dva dana nakon potresa, dobili tu ponudu, jedino logično je bilo ugovoriti posao s nekim tko je javna ustanova. To je u ovom slučaju Geodetski fakultet koji ima i opremu i ljude i ekspertizu", rekla je.

'Nije to ugodno pročitati'

Što se tiče dekana Đape i profesora Pribičevića, ministrica tvrdi da osobno nije s njima nikad imala kontakte. "Niti službeno, niti privatno, taj segment je dogovoren unutar Uprave za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, ja mogu samo reći da je Fakultet svoj posao obavio profesionalno."

Rekli su, tako se doznalo kasnije, ako su oni za nešto krivi, zašto onda nije i ministrica kriva. Obuljen Koržinek kaže da ju je to začudilo.

"Naravno da me to začudilo. Nije to ugodno pročitati, ali ne vjerujem da je to bilo tko od njih izjavio, jer ja zaista nisam osobno dogovarala njihov stručni angažman, niti sam stručna za to. Svi podaci, sve kontrole su provedene kako trebaju, i što se nas tiče, nemam nikakvu sumnju da je sve što je trebalo biti napravljeno, da je i napravljeno", dodala je.