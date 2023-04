Priču o ubrizgavanju injekcija i aditiva u svježe meso jučer je otvorio RTL Direkt, a danas je reporterka Petra Mlačić meso odnijela na analizu u laboratorij Zavoda za javno zdravstvo! O svemu je razgovarala i s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković.

Za početak, ministrici je postavila pitanje - testira li se i na koji način meso u Hrvatskoj na nitrite i polisaharide?

"Testira se na više načina. Imamo godišnje programe uzimanja uzoraka. Nalazi svih ovih godina su prilično dobri. To znači da jedemo hranu s aditivima, no oni se moraju ubrizgavati propisno, sastav mora biti jasno deklariran. Ne smiju se, naravno, ubrizgavati nedozvoljeni aditivi. Sve to skupa se provjerava. Oni se ubrizgavaju u svježe meso, ali onom koje nije namijenjeno za konzumaciju u svježem stanju već kao prerađevina. Ono što jedemo kao svježe meso-ništa od toga ne smije biti. Čak imamo kontrole koje rezultiraju s 0 nesukladnih uzoraka. Broj nesukladnih uzoraka za 2021. godinu bio je 3 u odnosu na 202 koji su uzeti. Nitriti, čini mi se 2 od 139, kod sulfata nije bio nijedan", odgovorila ja ministrica.

Vučković je dodala kako trgovci ne varaju izgledom mesa te kako su subjekti u poslovanju hranom prilično odgovorni.

'Kazne su između 30 i 50 tisuća kuna'

Odgovorila je i na učestalo pitanje ima li u piletini stvarno hormona i aditiva.

"Svi znamo da su hormoni zabranjeni. Kontroliramo to putem našeg godišnjeg programa i što se tiče nalaza-prilično su dobri. Postupak nesukladnosti je ispod 1 posto. Ne jedemo hormone u piletini. Doista. Kazne su što se tiče zakona o aditivima za pravne osobe između 30 i 50 tisuća kuna".

Ministrica Vučković objasnila je i u kojem je postotku meso uvozno, a u kojem hrvatsko.

"Kod govedarstva otprilike 70 posto, svinjogojstva 60 posto, a preradarstva iznad 90 posto - čak i blizu 100 posto"